Одне з наймістичніших місць на Землі: які таємниці приховує пустеля Наска

На південному узбережжі Перу, посеред безкрайньої пустелі Наска, розташоване одне з найзагадковіших та найбільш містичних місць на Землі. Дослідники з усіх куточків світу упродовж століття вивчають територію та намагаються віднайти істину щодо походження малюнків, якими вкрита величезна площа поверхні.

Про гігантські загадкові траншеї на поверхні землі упродовж століть існувало багато легенд. Місцеві віками переповідали про цей феномен, проте у справжній величі цієї знахідки вдалося переконатися лише у 20 столітті.

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Коли та як виявили загадкові малюнки

Учені вперше виявили геогліфи у 1920 році. Тоді над їхнім дослідженням почали працювати перуанські й американські дослідники.

Геогліф: що цеНанесений на землю геометричний або фігурний візерунок, як правило, довжиною понад чотири метри. Багато геогліфів настільки великі, що їх можна розглянути тільки з повітря.

Однією з перших теорій було припущення, що траншеї слугували каналами, за допомогою яких стародавні мешканці транспортували воду до цих засушливих територій. Згодом канали начебто висохли, але назавжди залишили слід у ґрунті.

У 1939 році американський археолог Поло Косок вирішив оглянути знамениті вже на той час лінії з висоти пташиного польоту. Оскільки містичні траншеї вкривали територію близько 500 квадратних кілометрів, це був найкращий спосіб.

З висоти археолог зміг побачити загальний вигляд і розпізнати, що смуги на поверхні утворюють багато дивовижних малюнків. На сьогодні відомо про приблизно 30 гігантських "картин". Серед них є малюнок пташки, ймовірно, колібрі, мавпи, павука та квітів.

Які малюнки виявили вчені: дивіться фото



Окрім того, в пустелі було виявлено приблизно 13 тисяч ліній, які ведуть за горизонт, а також 700 геометричних фігур: трикутників, спіралей і трапецій. Тож вивчення території продовжилося з новою силою.

Учені практично одностайно відмовилися від теорії про водні канали та почали шукати нові пояснення. Дослідники були впевнені, що лінії створили представники культури Наска.

Проте ніхто не міг з'ясувати, яким чином жителі змогли так точно відтворити гігантські малюнки, які можна роздивитися лише з висоти.

Перші фото та астрономічна теорія: дослідження Марії Райхе

У 1947 році завдяки військової авіації німецькій археологині Марії Райхе вперше вдалося зробити фото малюнків. За допомогою знімків американські вчені розробили доволі детальні карти зі схемами розташування зображень. Гігантські картини різнилися розмірами й були від 30 до 188 метрів завдовжки.



Марія Райхе та одна з фотографій, зроблених нею

Дехто з учених вважав, що малюнки були створені поселенням інків, проте згодом довели, що геогліфи були нанесені ще до них. Таким чином, приблизним часом виникнення велетенської галереї вважають період від другого до четвертого століття нашої ери.

Ще одним фактом, який підтверджує цю теорію, були віднайдені там креслення-схеми, які нагадували пустельні малюнки. Їх учені виявили в поселенні, де проживало плем'я Наска.

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Археологиня Марія Райхе своєю чергою висунула гіпотезу, що малюнки зображають карту зоряного неба. Вона вважала, що стародавні жителі використовували ці лінії в астрономічних цілях.

Що таке карта зоряного неба Проєкція небесної сфери на площину. На карті вказується положення зірок, сузір'їв та інших астрономічних об'єктів.





Приклад сучасної карти зоряного неба

Проте невдовзі цю теорію спростували. Після детального вивчення з’ясувалося, що лише чверть зображень збігалася з відомими астрономічними тілами.

Теорії виникнення малюнка, пов'язані з водою

Наступна теорія стверджувала, що малюнки – це карти, які вказують шлях до важливих місць. Наприклад, до джерел підземних вод. Оскільки це одне з найбільш посушливих місць на планеті, позначати дорогу до місця з водою було для жителів життєвою необхідністю.

З водою пов'язана й одна з найновіших теорій походження геогліфів. Вчений, який досліджував поширення в пустелі підземних вод, заявив, що лінії можуть повторювати напрямок протікання води під землею. Проте і така гіпотеза видавалася доволі сумнівною для більшості науковців.



Один зі стародавніх акведуків, споруджених народами Наска для постачання води

Велика частина дослідників все-таки не повністю відкидає зв'язок смуг із водою. Популярною є думка, що плем'я Наска таким чином намагалися спілкуватися з богами.

Могли проводити на цих територіях ритуали та обряди поклоніння, закликали дощ чи добрий урожай, що в будь-якому випадку пов'язано з водою.

Надприродні теорії походження ліній

Враховуючи, що сучасне суспільство завжди цікавлять містичні та незбагненні речі, то і в цьому випадку з'явилися надприродні теорії. Однією з найпоширеніших була думка швейцарського дослідника, який стверджував, що лінії могли слугувати посланням або картою для прибульців.

Або ж і навпаки – гості з інших планет після відвідин Землі залишили ці знаки. У таких фантастичних теорій, звісно, небагато прихильників, але серед безлічі інших вони мають право на існування.

Де розташовані геогліфи Наски: карта



Таким чином і сьогодні неможливо впевнено стверджувати, яке з цих припущень є правдивим. Можливо, людство ніколи й не дізнається, хто був творцем та яке справжнє призначення неймовірної галереї малюнків.

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Ця місцевість щороку приваблює тисячі туристів, які бажають на власні очі побачити містичні лінії. До популярного місця курсують повітряні тури, краєвидами місцевості можна милуватися з борту літака, оглядової вежі або ж з повітряної кулі.

Доступ транспорту до цих місць обмежена з метою вберегти малюнки від руйнування, а сама пам'ятка занесена до світової спадщини ЮНЕСКО.