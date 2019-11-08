Одно из самых мистических мест на Земле: какие тайны скрывает пустыня Наска

На южном побережье Перу, посреди бескрайней пустыни Наска, расположено одно из самых загадочных и наиболее мистических мест на Земле. Исследователи со всех уголков мира на протяжении века изучают территорию и пытаются найти истину о происхождении рисунков, которыми покрыта огромная площадь поверхности.

О загадочных гигантских траншеях на поверхности земли в течение столетий существовало много легенд. Местные веками рассказывали про этот феномен, однако в истинном величии этой находки удалось убедиться лишь в 20 веке.

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Когда и как обнаружили загадочные рисунки

Ученые впервые обнаружили геоглифы в 1920 году. Тогда над их исследованием начали работать перуанские и американские исследователи.

Геоглиф: что это Нанесенный на землю геометрический или фигурный узор, как правило, длиной свыше четырех метров. Многие геоглифы настолько велики, что их можно рассмотреть только с воздуха.

Одной из первых теорий было предположение, что траншеи служили каналами, с помощью которых древние обитатели транспортировали воду на эти засушливые территории. Впоследствии каналы якобы высохли, но навсегда оставили след в почве.

В 1939 году американский археолог Поло Косок решил осмотреть знаменитые уже на то время линии с высоты птичьего полета. Поскольку мистические траншеи покрывали территорию около 500 квадратных километров, это был наилучший способ.

С высоты археолог смог увидеть общий вид и распознать, что полосы на поверхности образуют много удивительных рисунков. На сегодня известно о примерно 30 гигантских "картинах". Среди них есть рисунок птички, вероятно, колибри, обезьяны, паука и цветов.

Какие рисунки обнаружили ученые: смотрите фото

Кроме того, в пустыне было выявлено около 13 тысяч линий, которые ведут за горизонт, а также 700 геометрических фигур: треугольников, спиралей и трапеций. Поэтому изучение территории продолжилось с новой силой.

Ученые практически единодушно отказались от теории о водных каналах и начали искать новые объяснения. Исследователи были уверены, что линии создали представители культуры Наска.

Однако никто не мог выяснить, каким образом жители смогли так точно воссоздать гигантские рисунки, которые можно рассмотреть только с высоты.

Первые фото и астрономическая теория: исследование Марии Райхе

В 1947 году благодаря военной авиации немецкому археологу Марии Райхе впервые удалось сделать фото рисунков. С помощью снимков американские ученые разработали достаточно подробные карты со схемами расположения изображений. Гигантские картины отличались размерами и были от 30 до 188 метров длиной.



Мария Райхе и одна из фотографий, сделанных ею

Некоторые из ученых считали, что рисунки были созданы поселением инков, однако впоследствии доказали, что геоглифы были нанесены еще до них. Таким образом, приблизительным временем возникновения гигантской галереи считают период со второго до четвертого века нашей эры.

Еще одним фактом, подтверждающим эту теорию, были найденные там чертежи-схемы, которые напоминали пустынные рисунки. Их ученые обнаружили в деревне, где проживало племя Наска.

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Археолог Мария Райхе в свою очередь выдвинула гипотезу, что рисунки изображают карту звездного неба. Она считала, что древние жители использовали эти линии в астрономических целях.

Что такое карта звездного неба Проекция небесной сферы на плоскость. На карте указывается положение звезд, созвездий и других астрономических объектов.





Пример современной карты звездного неба

Однако вскоре эту теорию опровергли. После детального изучения выяснилось, что только четверть изображений совпадали с известными астрономическими телами.

Теории возникновения рисунка, связанные с водой

Следующая теория утверждала, что рисунки – это карты, которые указывают путь к важным местам. Например, к источникам подземных вод. Поскольку это одно из самых засушливых мест на планете, обозначать дорогу к месту с водой было для жителей жизненной необходимостью.

С водой связана и одна из новейших теорий происхождения геоглифов. Ученый, который исследовал распространение в пустыне подземных вод, заявил, что линии могут повторять направление протекания воды под землей. Однако и такая гипотеза казалась весьма сомнительной для большинства ученых.



Один из древних акведуков, сооруженных народами Наска для снабжения водой

Большая часть исследователей все-таки не полностью отвергает связь полос с водой. Популярна мысль, что племена Наска таким образом пытались общаться с богами.

Могли проводить на этих территориях ритуалы и обряды поклонения, призывали дождь или хороший урожай, что в любом случае связано с водой.

Сверхъестественные теории происхождения линий

Учитывая, что современное общество всегда интересуют мистические и непостижимые вещи, то и в этом случае появились сверхъестественные теории. Одной из самых распространенных было мнение швейцарского исследователя, утверждавшего, что линии могли служить посланием или картой для пришельцев.

Или же наоборот – гости с других планет после посещения Земли оставили эти знаки. У таких фантастических теорий, конечно, немного сторонников, но среди множества других они имеют право на существование.

Где расположены геоглифы Наски: карта

Таким образом и сегодня невозможно уверенно утверждать, какое из этих предположений является правдивым. Возможно, человечество никогда и не узнает, кто был создателем и каково истинное назначение невероятной галереи рисунков.

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Эта местность ежегодно привлекает тысячи туристов, которые желают воочию увидеть мистические линии. К популярному месту курсируют воздушные туры, пейзажами местности можно любоваться с борта самолета, обзорной башни или же с воздушного шара.

Доступ транспорта к этим местам ограничен с целью уберечь рисунки от разрушения, а сама достопримечательность занесена в мировое наследие ЮНЕСКО.