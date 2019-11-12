Як простий тракторист став лідером найкровожерливішої банди в Росії: шокуючі факти

Після затримання голови російської мафії В'ячеслава Іванькова ("Япончика") в історії кримінальної Росії з'явився новий мафіозі – Сергій Тимофєєв ("Сільвестр"). Цікаво, що його минуле ніяк не пов'язане із криміналом, він був звичайним трактористом і законослухняним трудягою, який чесно працював у колгоспі на благо СРСР.

"Сільвістр" об’єднав бандитів у Москві

Діяльність "Сільвестра" кардинально змінилася після переїзду у Москву 1975 року. Зрозумівши, що власними силами бажаних грошей не отримати, Сільвестр об'єднав довкола себе дрібних вуличних бандитів і разом вони почали займатися грою в наперстки (один із видів шахрайства, – 24 канал).

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Свої перші гроші в середині 80-х років "Сільвестр" заробляв тільки на цій грі. А зрозумівши, що на кримінальній стежці готівка здобувається блискавично швидко, він вирішив організувати свою банду. У цьому ще юному мафіозі допомогли його друзі із спортзалу і бойових мистецтв. Ну і спробуйте тепер сказати "НІ" мало не майстрам спорту і "качкам".



"Сільвестр" з бандою

Згодом, Ореховські (як вони себе іменували) стали контролювати практично всіх, хто займався азартними іграми у їхньому районі, особливо наперсточників. Та найбільший заробіток приносив рекет – контроль точок на базарах.

В руки "Сільвестра" гроші пливли річками. Але йому було мало і він вирішив збивати податки із тих, хто незаконно займається продажем різних товарів. Коротше кажучи – підімнув під себе чорний ринок. А там, річний оборот тіньових грошей станом лише на 1986 рік сягав 10-ти мільярдів рублів.

Не тільки "Сільвестр": хто ще з російських бізнесменів цим займався?

Усі російські кримінальні угруповання бралися за будь-яку справу чи бізнес. Головне, щоб це приносило дохід. А скільки і як дістати гроші – це уже зовсім інше питання.

Знайомтеся, Сергій Михайлов ("Михась"), якого сьогодні називають успішним і впливовим бізнесменом – це офіційно. А неофіційно він – лідер "Сонцевських", ще одного потужного кримінального угрупування.



Сергій Михайлов ("Михась")

За сумісництвом, "Михась" хороший друг "Сільвестра", із яким вони у 80-х об'єдналися і наганяли страх на Москву. І хоч альянс проіснував недовго, шуму обидві банди встигли наробити.

Вони усе вирішали за допомогою консенсусу. А залякування і тотальний контроль стали візитною карткою московської банди. Люди "Сільвестра" і "Михася" крали автомобілі, контролювали ресторани, кооперативи і навіть деякі фабрики. Руки мафії досягали до будь-якого куточка Москви.

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Проте 1989 року "Сільвестра", "Михася" і кількох інших бандитів арештували за вимагання і рекет. 3-річний строк отримав тільки "Сільвестр", провину решти правоохоронці довести не змогли.

Ув'язнення лідер Ореховських відбував у "Бутирці", де про нього кримінальні авторитети вже були наслухані. Тому там йому запропонували стати коронованим, тобто "Вором в законе", але "Сільвестр" відмовився. У нього були зовсім інші плани після виходу з тюрми.

Мафія стала ще більш жорстокою після розпаду СРСР

Тим часом наступив 1991-й рік, який запам'ятався розпадом Радянського Союзу. В цей період російські банди набрали максимальних обертів, у тому числі і "Сільвестр", який достроково вийшов із тюрми. За максимально короткі терміни він зумів легалізувати діяльність свого угрупування.



Сергій Тимофєєв "Сільвестр"

Як? Інвестував у готелі, ресторани, банки і зайнявся відмиванням коштів. Усе це паралельно із війною проти інших угрупувань. Саме падіння Союзу перетворило вуличні банди у трансконтинентальну мафію.

Він вважав себе людиною нового ґатунку. Якщо так можна говорити, то він вважав генеральним директором кримінального світу Росії,

– розповідає адвокат Валерій Каришев.

Так, у 90-х роках країна раптово перетворилася на велетенське звалище: закривалися фабрики, заводи, людям не платили зарплати і пенсії. У цей період міліцію перетворили у безправних собак. Російська мафія стала настільки недоторканою, що перестала поважати навіть "воровские закони". Мафія всюди розставляла своїх людей.

Дійшло до того, що "Сільвестр" відкрив свій банк у який вкладали гроші не тільки прості люди, а й впливові бізнесмени. От тільки це був квиток в один кінець. Забрати свої вкладення назад було неможливо. Щоразу як до відділення приходили люди зі скаргами, вони натикалися на бійців "Сільвестра". Гроші, які від того заробила мафія, можна рахувати у мільйонах, проте так "Сільвестр" нажив собі чимало ворогів.

Як загинув "Сільвестр": цікаві версії

Довго дурити людей і мафіозі "Сільвестру" не вдалося. 13 вересня 1994 року він сів у свій автомобіль і підірвався. Від вибуху авто рознесло на частини, як і тіло самого "Сільвестра". Досі ходять легенди, що тіла мафіозі у труні нема, як і замовника.

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Існує дві версії смерті "Сільвестра": перша – мафіозі замовив Борис Березовський, російський бізнесмен, з яким лідер Ореховських мав серйозні конфлікти через гроші, друга – "Сільвестр" зробивши пластику і змінивши документи проживає десь у Європейських країнах.

Отож, "Сільвестра" вбили, а "Михась" покинув територію Росії, де, до речі, його потім упіймали, проте так і не посадили. Він досі гуляє на свободі.

Що сталося з В'ячеславом Іваньковим ("Япончиком") після 1981 року, коли його на 14 років закинули до в'язниці, та чи погодився він на дострокове звільнення, аби видати все про діяльність банд у Москві – дивіться у відео.