Как простой тракторист стал лидером самой кровожадной банды в России: шокирующие факты

После задержания председателя российской мафии Вячеслава Иванькова ("Япончика") в истории криминальной России появился новый мафиози – Сергей Тимофеев ("Сильвестр"). Интересно, что его прошлое никак не связано с криминалом, он был обычным трактористом и законопослушным трудягой, который честно работал в колхозе на благо СССР.

"Сильвестр" объединил бандитов в Москве

Деятельность "Сильвестра" кардинально изменилась после переезда в Москву в 1975 году. Поняв, что собственными силами желаемых денег не получить, Сильвестр объединил вокруг себя мелких уличных бандитов и вместе они начали заниматься игрой в наперстки (один из видов мошенничества – 24 канал).

В предыдущей программе: Как российская мафия стала самой опасной и самой кровожадной группировкой на планете

Свои первые деньги в середине 80-х годов "Сильвестр" зарабатывал только на этой игре. А поняв, что на криминальной дорожке наличные приобретается молниеносно быстро, он решил организовать свою банду. В этом еще юному мафиози помогли его друзья из спортзала и боевых искусств. Ну и попробуйте теперь сказать "НЕТ" почти мастерам спорта и "качкам".



"Сильвестр" с бандой

Впоследствии, Ореховские (как они себя именовали) стали контролировать практически всех, кто занимался азартными играми в их районе, особенно наперсточников. Но самый большой заработок приносил рэкет – контроль точек на рынках.

В руки "Сильвестра" деньги плыли реками. Но ему было мало и он решил сбивать налоги с тех, кто незаконно занимается продажей различных товаров. Короче говоря – подмял под себя черный рынок. А там, годовой оборот теневых денег по состоянию только на 1986 год достигал 10-ти миллиардов рублей.

Не только "Сильвестр": кто еще из российских бизнесменов этим занимался?

Все российские криминальные группировки брались за любое дело или бизнес. Главное, чтобы это приносило доход. А сколько и как достать деньги – это уже совсем другой вопрос.

Знакомьтесь, Сергей Михайлов ("Михась"), которого сегодня называют успешным и влиятельным бизнесменом – это официально. А неофициально он – лидер "Сонцевских", еще одной мощной криминальной группировки.



Сергей Михайлов ("Михась")

По совместительству, "Миша" хороший друг "Сильвестра", с которым они в 80-х объединились и наводили страх на Москву. И хотя альянс просуществовал недолго, шума обе банды успели наделать.

Они все решали с помощью консенсуса. А запугивания и тотальный контроль стали визитной карточкой московской банды. Люди "Сильвестра" и "Михася" воровали автомобили, контролировали рестораны, кооперативы и даже некоторые фабрики. Руки мафии доставали до любого уголка Москвы.

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Однако в 1989 году "Сильвестра", "Михася" и нескольких других бандитов арестовали за вымогательство и рэкет. 3-летний срок получил только "Сильвестр", вину остальных правоохранители доказать не смогли.

Заключение лидер Ореховских отбывал в "Бутырке", где о нем криминальные авторитеты уже были наслышаны. Поэтому там ему предложили стать коронованным, то есть "вором в законе", но "Сильвестр" отказался. У него были совсем другие планы после выхода из тюрьмы.

Мафия стала еще более жестокой после распада СССР

Между тем наступил 1991-й год, который запомнился распадом Советского Союза. В этот период российские банды набрали максимальные обороты, в том числе и "Сильвестр", который досрочно вышел из тюрьмы. За максимально короткие сроки он сумел легализовать деятельность своей группировки.



Сергей Тимофеев "Сильвестр"

Как? Инвестировал в отели, рестораны, банки и занялся отмыванием средств. Все это параллельно с войной против других группировок. Именно падение Союза превратило уличные банды в трансконтинентальную мафию.

Он считал себя человеком нового сорта. Если так можно говорить, то он считал генеральным директором криминального мира России,

– рассказывает адвокат Валерий Карышев.

Так, в 90-х годах страна внезапно превратилась в огромную свалку: закрывались фабрики, заводы, людям не платили зарплаты и пенсии. В этот период милицию превратили в бесправных собак. Российская мафия стала настолько нетронутой, что перестала уважать даже "воровские законы". Мафия везде расставляла своих людей.

Дошло до того, что "Сильвестр" открыл свой банк, в который вкладывали деньги не только простые люди, но и влиятельные бизнесмены. Вот только это был билет в один конец. Забрать свои вложения назад было невозможно. Каждый раз, когда в отделение приходили люди с жалобами, они натыкались на бойцов "Сильвестра". Деньги, которые от того заработала мафия, можно считать в миллионах, однако так "Сильвестр" нажил себе немало врагов.

Как погиб "Сильвестр": интересные версии

Долго обманывать людей и мафиози "Сильвестру" не удалось. 13 сентября 1994 года он сел в свой автомобиль и взорвался. От взрыва авто разнесло на части, как и тело самого "Сильвестра". До сих пор ходят легенды, что тела мафиози в гробу нет, как и заказчика.

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Существует две версии смерти "Сильвестра": первая – мафиози заказал Борис Березовский, российский бизнесмен, с которым лидер Ореховских имел серьезные конфликты из-за денег, вторая – "Сильвестр", сделав пластику и изменив документы, проживает где-то в Европейских странах.

Итак, "Сильвестра" убили, а "Миша" покинул территорию России, где, кстати, его потом поймали, однако так и не посадили. Он до сих пор гуляет на свободе.

Что случилось с Вячеславом Иваньковым ("Япончиком") после 1981 года, когда его на 14 лет забросили в тюрьму, и согласился ли он на досрочное освобождение, чтобы выдать все о деятельности банд в Москве – смотрите в видео.