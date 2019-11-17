20 тайных союзов, которые действительно существуют

Разнообразные "теории заговора" и рассуждения о тайных союзах от "жидомасонов" и "мирового правительства" и до "пришельцев с планеты Нибиру", являются любимой темой для "кухонных политологов" всех времен и народов.

В свое время над этим жестко пошутил герой знаменитой киноленты "Кабаре" Боба Фосса, созданной по мотивам так называемых "берлинских романов" Кристофера Ишервуда: когда ему в очередной раз стали рассказывать про "тайный международный еврейский заговор", он заявил, что "в мире безусловно существует один тайный заговор – это заговор идиотов. И вы – его участники".

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Тем не менее, тайные общества, ордена и другие союзы действительно существовали в мире на протяжении всей истории. Более того – некоторые из них дожили до наших дней, а некоторые были основаны уже в наше с вами время. Что же это за объединения и чем они занимаются? Мы решили сделать подборку двадцати самых известных из них – хотя, следует отметить, само определение "известные тайные союзы" звучит просто парадоксально. Впрочем, даже, если миру известно об их существовании – больше о них почти ничего не известно: ни кто является их членами, ни чем они в действительности занимаются. Поэтому таинственность все же присутствует...

Череп и кости

Основанный в 1832 году союз со зловещим названием Skull & Bones ("Череп и кости") является тайным студенческо-преподавательским объединением знаменитого Йельского университета. В течение почти двухсот лет он выпустил из своих рядов в свет нескольких президентов и верховных судей США, а также многочисленных богачей – финансистов и промышленников. По данным британского издания Independent, этот таинственный союз ежегодно принимает ровно 15 студентов, которым другие Bonesmen – то есть, "скелеты" (так называют себя члены этой группировки") гарантируют пожизненную стабильность и поддержку, если они осилят пройти церемонию принятия.

Свободные каменщики

Да-да, речь идет о тех самых знаменитых масонах. Союз, основанный в XIV веке, ведет свою историю от нескольких простых купцов, которые основали образовательную организацию, чтобы облегчить своим неграмотным коллегам-торговцам коммуникацию и организовать взаимную поддержку. Позже этот простенький "союз взаимопомощи" оброс мистикой и таинственностью, масоны начали утверждать, что они не больше и не меньше чем повелители этого мира и называются "каменщиками" потому, что, мол, крепят его основы. На протяжении более чем 500-летней истории в рядах масонов было много знаменитых людей – таких, как Джордж Вашингтон или Вольфганг Амадей Моцарт.

Бильдербергская группа

Этот тайный союз – любимый герой многих современных "теорий заговоров". Его, на самом деле, трудно сейчас назвать тайной: известно, что он существует, и известно, что он действует – неизвестно только, что именно он делает. Основанная, чтобы поддерживать свободный рынок и капитализм на Западе, Бильдербергская группа собрала элитных политиков, промышленников и ученых из США и Европы. Каждый год они тайно встречаются вместе в неизвестном месте, чтобы обсудить свои секретные дела. Из-за того, что к членам этого союза принадлежит много выдающихся деятелей, он вызвал к себе недоверие. "Теоретики заговора" утверждают, что члены этой группы пытаются править миром. Несмотря на таинственность мест, где встречаются эти люди, там почему-то постоянно оказываются сотни протестующих демонстрантов. Они не знают, чем именно занимается Бильдербергская группа, но на всякий случай протестуют против ее занятий.

Орден Восточной Звезды

Орден Восточной Звезды – самый большой из существующих тайных союзов мира, куда имеют равный доступ как мужчины, так и женщины. Он был основан в 1850 году бостонским адвокатом Бобом Моррисом, который раньше принадлежал к масонам. Штаб-квартира ордена находится в Вашингтоне, а локальные представительства можно найти по всему миру.

Клуб 33

Этот клуб был основан никем иным, как знаменитым американским аниматором Уолтом Диснеем, причем с вполне конкретной задачей: объединить богатых спонсоров, поклонников диснеевских мультиков. Сейчас Клуб 33 имеет свои отделения в каждом Диснейленде – от Disney World в американском штате Орландо до Диснейленда в китайском Шанхае. Вступить в клуб можно, только получив официальное приглашение и оплатив взнос, сумма которого колеблется от 25 до 100 тысяч долларов США. Кроме того, члены клуба платят ежегодные членские взносы – от 12,5 до 30 тысяч долларов, в зависимости от степени своего членства. Какая членам клуба с того польза – знают только они сами.

Орден Девяти Ангелов

Этот тайный союз был основан в Великобритании местными нацистами, причем не просто нацистами, а последователями так называемого "оккультного нацизма". Члены этой группы часто возглавляют известные нацистские группировки в Европе и призывают своих единомышленников к терактам. Ходят слухи, что принятие в этот орден связано с человеческими жертвами.

Ку-клукс-клан

Самая известная белая расистская группировка Америки была основана в 1866 году в качестве неофициальной парамилитарной группы тогдашним сегрегационистским правительством американского Юга. Он существует и до сих пор – со всеми внешними атрибутами: белыми колпаками, горящими крестами и анонимностью членов.

Иллюминаты

Вместе с масонами, иллюминаты уже более двухсот лет олицетворяют самые страшные ночные кошмары любителей "теорий заговоров". Этот орден был основан 1 мая 1776 года в темном лесу недалеко от немецкого города Ингольштадт. Ему приписывают много исторических событий: от Великой французской революции до убийства Кеннеди. Своей возрожденной в наши времена популярностью иллюминаты обязаны всемирно известному роману Дэна Брауна, который так и называется – "Иллюминаты". Другой автор, Роберт Хауэлз, который потратил двадцать лет своей жизни на изучение этого тайного союза, утверждает, что он действительно существует и до сих пор, а еще – что есть все основания, чтобы его бояться.

Богемная Роща

В июле каждого года некоторые из самых богатых и влиятельных людей нынешнего мирового сообщества встречаются где-то в Калифорнии, на кемпинговой площадке площадью в 2,7 тыс. квадратных метров, чтобы две недели подряд напиваться в хлам, вести супертайную болтовню и молиться деревьям. Такое себе объединение хиппи-богачей, в рядах которого много знаменитостей, от президентов до поп-звезд. Главное правило "Богемной Рощи" – во время этих встреч не разговаривать ни о бизнесе, ни о политике, ни об общественных делах.

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Союз Семи

Никто не знает, когда именно был основан в университете Вирджинии так называемый Seven Society (Союз Семи), но известно, что он существует до сих пор. Это подтверждает сам университет, издавая официальные благодарности членам этой организации за щедрые пожертвования. Благодарности эти адресованы только самому союзу, они не содержат имен – потому что члены Союза Семи скрывают свое членство в этой организации до самой смерти. Когда же они умирают, то через семь минут после того, как гроб опустят в могилу и засыплют землей, семь раз звучит колокол – каждые семь секунд, семь минут подряд, причем каждый седьмой звук представляет собой дисгармонию первых шести. Только таким образом можно понять, что покойник был членом Союза Семи.

Кембриджские апостолы

Этот тайный союз появился в Кембриджском университете, в Великобритании. Основал его в 1820 году некто Джордж Томлинсон, который хотел создать клуб для дебатов интеллектуалов. Чтобы стать членом союза, кандидат должен принять тайную присягу, после чего его имя будет записано в старинную книгу в кожаном переплете, которая содержит в себе имена всех членов клуба с самого начала его существования.

Союз Мертвецов

Основанный в 1957 году, Союз Мертвецов (Cadaver Society) представляет собой тайную группу студентов двух университетов – Вашингтонского университета и Ли в Вирджинии. Они считаются благотворителями и, по слухам, пожертвовали, например, в 1988 году 150 тысяч долларов, чтобы отремонтировать университетское здание студенческих союзов. Ходят также слухи, что из этого здания с той поры ведет наружу тайный подземный туннель, по которому члены союза ночью выходят на территорию кампуса и рисуют на стенах домов букву С.

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Орден Упыря

Этот чисто мужской орден был основан студентами университета Северной Каролины в 1889 году. Его члены собираются в страшном замке с привидениями, построенном в университетском кампусе. Членами Order of Gimghoul могут стать только студенты и преподаватели университета мужского пола, если их пригласят уже действующие члены. Основателем ордена был преподаватель университета, профессор Эдвард Рэй Мартин, который "сдвинулся" на легендах про короля Артура и его рыцарей.

Буллингдонский клуб

Членами этого славного элитного союза являются такие известные английские политики, как Дэвид Камерон, Джордж Осборн и нынешний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. Он был основана в 1780 году в Оксфордском университете как охотничий и крикетный клубы, но из-за большого количества "сильных мира сего" в своих рядах его начали подозревать в том, что он представляет собой "тайное правительство" Соединенного Королевства.

Орден друидов

Вероятно, самый открытый из тайных союзов мира. Он была основана в Великобритании в 1781 году и по сей день проповедует друидскую веру в лесных богов и силы природы. Начиная с 1792 года и до наших дней, эта религиозная секта ежегодно чтит осенью Самайн – день осеннего равноденствия, в Лондоне, на холме Primrose Hill.

Клуб "Зодиак"

История этого нью-йоркского клуба насчитывает более 150 лет. Он представляет собой тайный союз... кулинаров. Да-да, это – анонимные кулинары, но не простые кулинары. 12 самых богатых и влиятельных персон мира ежегодно собираются на Манхэттене, чтобы угостить друг друга разнообразными блюдами собственного приготовления. Этот клуб – пожалуй, самый тайный в мире: за пределами Манхэттена о нем вообще практически никто не знает.

Международный орден Святого Губерта

Это тайный союз, названный в честь католического святого Губерта, был основан австрийским графом Антоном фон Шпроком в 1695 году в качестве охотничьего клуба для самых благородных дворян австро-венгерской монархии. Во время Второй Мировой войны Гитлер лично издал приказ об отмене ордена, но после ее окончания он быстро возродился, а в 1960 году был основан даже его американский филиал, который существует до сих пор.

Порселлиан-Клуб

Слово "порселлиан" вовсе не означает "фарфоровый", как можно подумать. На самом деле, клуб, основанный в 1790 году в Гарварде исключительно для мужчин, получил свое название из-за того, что первое его заседание состоялось в кабаке, где участникам подали жареную свинину – на латинском языке "porcellian". Членами этого клуба были такие знаменитости, как президент США Теодор Рузвельт, судья Верховного Суда США Оливер Уэнделл Холмс и братья Винклвосс, сооснователи Facebook. На сегодня, клуб нарушил свою таинственность: сделано это было в 2016 году открытым отказом принимать в свои ряды женщин.

Opus Dei

Тайная спецслужба католической церкви с названием "Дело Господне" долгое время считалась никому не известной. Ее существование "открыл миру" тот же Дэн Браун написав роман про иллюминатов. Его книга "Сакрилег" ("Святотатство" на русском) сделала этот орден скандально известным. Основан он был в Испании, в 1928 году. Сейчас Opus Dei имеет отделения в 66 странах мира.

Трехсторонняя комиссия

Новейший из тайных союзов мира, Trilateral Commission был основан Дэвидом Рокфеллером в 1973 году. Самые могущественные персоны западных стран встречаются между собой раз в два года, чтобы согласовать между собой свои планы и намерения. На самом деле, эта комиссия не является тайной: известны и ее члены, известны и ее цели... но непонятное, многозначительное название и тот факт, что в нее входят самые влиятельные люди мира, привел к возникновению многочисленных "теорий заговора", связанных с ней.

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