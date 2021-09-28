Привлекли к поискам и правоохранителей. К ним обратилась мама мальчика.
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Мальчика недосмотрели
Мама ушла по делам, а Давида оставила дома. Когда вернулась, ребенка уже не было. К поискам присоединились и обычные неравнодушные жители. Они узнали об исчезновении из соцсетей.
К счастью, после многочасовых поисков мальчик нашелся.
Где находился Давид
Патрульным сообщили, что ребенок сидел возле детской комнаты в торговом центре. Правоохранители сразу приехали и увидели, что это действительно был 6-летний Давид.
Сам мальчик потом рассказал, что он приехал в торгово-развлекательный центр "Фабрику" на маршрутке. Все из-за того, что Давид любит фастфуд. Ребенка уже передали родителям, с ними будут работать сотрудники ювенальной полиции.
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