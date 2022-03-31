В селах вблизи Балаклеи критическая ситуация: нет лекарств и продуктов, а гуманитарка не доходит

В близлежащих селах Балаклеи прослеживают очень сложную гуманитарную ситуацию. Нет возможности купить продукты и лекарства, а грузы с гуманитарной помощью не доезжают.

Местные предприниматели подвозили крупы, продукты, а власти собирают пакеты и развозят потом по адресам тем, кто не ходит, болеет. Такую информацию сообщили в утренней сводке телеграм-канала Суспільне Харків.

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В Балаклейском районе сейчас находятся войска РФ, поэтому контролировать поставки гуманитарной помощи мирным жителям крайне трудно.

Люди там едят то, что осталось в погребе. Купить какие-то продукты или лекарства вообще нет возможности. И гуманитарка до них не доходит,

– сообщили в Суспільному.

По предварительным данным, в местных группах в сети ежедневно пишут то об одном селе, то о другом: "Помогите! Катастрофа! Привезите хоть что-то. Пожилые люди болеют, нет ничего".

Однако гумгруз не доставляют, потому что нечего везти. Даже в случае доставки гуманитарного груза в город, местные боятся развозить его по селам, поскольку орки могут отобрать продукты и лекарства вместе с машинами.

В самой Балаклее тоже ситуация с продуктами и лекарствами сложная. Однако есть возможность купить хлеб с 09:00 до 13:00. На хлебозаводе буханка стоит около 15 гривен. Местное население выносит на рынок свои запасы на продажу – картофель, морковь. Иногда привозят творог и молоко. Однако остальные продукты купить или достать невозможно.

К счастью, сообщается, что электроэнергия и водоснабжение стабильны. А вот мобильную связь глушат.

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