Місцеві підприємці підвозили крупи, продукти, а влада збирає пакети та розвозить потім за адресами тим, хто не ходить, хворіє. Таку інформацію повідомили у ранковому зведені у телеграм-каналі Суспільне Харків.

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У Бакалійському районі зараз знаходяться війська РФ, тому контролювати постачання гуманітарної допомоги мирним жителям вкрай важко.

Люди там їдять те, що залишилося у погребі. Купити якісь продукти чи ліки взагалі немає можливості. І гуманітарка до них не доходить,

– повідомили у Суспільному.

За попередніми даними, у місцевих групах в мережі щодня пишуть то про одне село, то про інше: "Допоможіть! Катастрофа! Привезіть хоч щось. Літні люди хворіють, немає нічого".

Проте гумвантаж не доставляють, бо немає що везти. Навіть у разі доставки гуманітарного вантажу в місто, місцеві бояться розвозити її селами, оскільки орки можуть відібрати продукти та ліки разом з машинами.

У самій Балаклії теж ситуація з продуктами і ліками складна. Проте є можливість купити хліб з 09:00 до 13:00. На хлібозаводі буханець коштує близько 15 гривень. Місцеве населення виносить на ринок свої запаси на продаж – картоплю, моркву. Іноді привозять сир та молоко. Проте решту продуктів купити або дістати неможливо.

На щастя, повідомляється, що електроенергія та водопостачання стабільне. А от мобільний зв'язок глушать.

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