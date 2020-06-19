Трагедия произошла в селе Бобрин, на Ровненщине. 15-летний подросток взял автомобиль старшего брата, чтобы покататься, но устроил смертельное ДТП.

Как случился инцидент

В гости к 15-летнему юноше приехал старший родной брат, сообщает пресс-служба полиции. Автомобиль Audi 100 вместе с ключами мужчина оставил возле дома.

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Подросток решил воспользоваться случаем и покататься на машине. Когда 15-летний молодой человек начал движение, он не заметил, что перед автомобилем стоял мальчик, которому был 1 год и 8 месяцев.

Избежать наезда не удалось, ребенок упал и и ударился головой об асфальт.

После этого владелец автомобиля вместе с потерпевшим поехали навстречу скорой, но жизнь ребенка спасти не удалось. Сейчас ведется расследование.



Ребенок умер, не доехав до больницы