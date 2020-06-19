Трагедія трапилася у селі Бобрин, що на Рівненщині. 15-річний хлопець взяв авто старшого брата, щоб покататися, але влаштував смертельну ДТП.

Як трапився інцидент

У гості до 15-річного юнака приїхав старший рідний брат, повідомиляє пресслужба поліції. Авто Audi 100 разом із ключами чоловік залишив поблизу будинку.

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Підліток вирішив скористатися нагодою і покататися на машині. Коли 15-річний хлопець розпочав рух, то не помітив, що перед авто стояв хлопчик, якому 1 рік і 8 місяців.

Уникнути наїзду не вдалося, дитина впала та та вдарилась головою об асфальт.

Після цього власник автівки разом із потерпілим поїхали назустріч швидкій, але життя дитині врятувати не вдалося. Наразі триває розслідування.



Дитина загинула, не доїхавши до лікарні