Ситуация – напряженная: в полиции обратились к людям из-за стихийного бедствия в Киевской области

В Киевской области по состоянию на 14 апреля остается напряженная ситуация из-за подтопления временной переправы на автодороге Киев – Овруч. Причиной стали обильные дожди и повышение уровня воды в местной реке.

Андрей Небтов – начальник Главного управления Нацполиции Киевщины – рассказал детали. Он подчеркнул, что в эпицентре бедствия – поселок Иванков.

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Временная переправа в поселок Иванков подтоплена. Ситуация со стихийным бедствием остается напряженной. Напомню, что из-за продолжительных осадков размыло дамбу местного пруда, водой затопило улицы населенного пункта,

– говорится в сообщении.

Небытов сообщил, что объезд в Иванков осуществляется через населенный пункт Кухари. Людей призывают быть осторожными. Правоохранители помогают людям преодолеть последствия стихийного бедствия.

Стихийное бедствие на Киевщине / Фото из соцсетей Андрея Небытова

Накануне Небытов сообщил, что в Иванкове подтопило две улицы. Причиной стихийного бедствия стали обильные осадки, зафиксированные на Киевщине. В реке Тетерев поднялся уровень воды. Временная переправа, построенная на автодороге Киев – Овруч подтоплена.

Кроме того, известно, что вода подтопила ряд жилых домов. Людей просят не легкомыслить безопасностью и соблюдать все правила.