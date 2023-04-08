Во время штурма храма в Киевской области умер мужчина, – СМИ

В селе Липовец в Киевской области произошла трагедия. Во время толкотни возле местного храма умер мужчина.

Местные прихожане хотели выгнать из храма московских попов. Один из мужчин погиб.

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Что известно о смерти мужчины возле храма

Как отмечают СМИ, по словам жителей Липовца, ранее сельское общество приняло решение о переходе храма в подчинение ПЦУ. В субботу, 8 апреля, в церковь пришли прихожане с требованием к священнику УПЦ передать им ключи.

Когда поп отказался это делать, люди попытались зайти в храм. Однако представители УПЦ МП мешали это сделать. Как следствие, началась толкотня.

Рядом с местом происшествия находился местный житель. Ему внезапно стало плохо. К сожалению, мужчина скончался.

По уточненным данным, умерший имел болезнь сердца. Как отмечают в полиции, следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружено,

– пишет издание.

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Как отреагировали в УПЦ МП

В УПЦ сообщили, что погибший – "один из активистов ПЦУ" Владимир Натыкач.

Мужчина во время "захвата храма" пытался выхватить крест, однако на месте скончался от сердечного приступа,

– заявили в УПЦ МП.

В его смерти представители УПЦ МП обвинили заместителя городского головы Кагарлыка Ивана Семцова. Кроме того, добавили, что настоятель храма протоиерей УПЦ МП Василий написал заявление в полицию.

24 Канал пытается получить комментарий полиции Киевской области.