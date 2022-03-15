В селе Мохнатин возле Чернигова оккупанты расстреляли трех подростков
15 марта 2022 , 16:17Читати новину українською
Источник:Суспільне
В селе Мохнатин возле Чернигова российские кафиры 14 марта расстреляли трех подростков. Двоим погибшим было по 17 лет, третьему – 19.
Сергей Василина – руководитель Черниговской областной прокуратуры – рассказал, что двое погибших были братьями-близнецами. Третий погибший – 19-летний парень, которому оторвало ногу.
К теме В Мариуполе назвали приблизительное количество погибших мирных горожан
Согласно свидетельствам гражданина обратившегося по этому поводу гражданина проезжала колонна военной техники России: 7 бензовозов, 3 КамАЗа с боеприпасами в сопровождении БМП. Шли местные жители, их расстреляли из БМП,
– рассказал Василина.
Прокуратура открыла производство по факту нарушения законов и обычаев войны.
В Чернигове изъяли из жилых массивов авиабомбы: смотрите видео