На Харьковщине мужчина облил бензином детей и поджег их вместе с магазином: жуткие кадры 18+
Источник:Сергей Болвинов
Неадекватный мужчина сначала приставал к подросткам в магазине. После этого он начал разливать горючую жидкость прямо в помещении.
Об этом жутком инциденте рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. Нападение на группу подростков произошло в селе Станичное.
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Подробности инцидента
В магазине мужчина начал приставать к детям, сидевшим за столиком. Впоследствии он облил этих подростков и пол помещения бензином. После этого злоумышленник поджег горючую жидкость.
Компания подростков и часть пола магазина оказались в огне. Однако, к счастью, дети успели убежать от нападавшего.
Осторожно! Это видео 18+
Нападение на детей в магазине: видео Сергея Болвинова
Что известно о нападавшем
Злоумышленником оказался местный безработный житель. На момент криминального инцидента он был под хмельком. Известно, что он злоупотребляет алкоголем.
Причины его нападения на детей пока не известны. Правоохранители нашли и задержали этого неадекватного мужчину в Красноградской области. Сотрудники полиции квалифицируют его действия как покушение на умышленное убийство двух или более лиц, в том числе малолетних детей, способом, опасным для жизни многих лиц.
Что известно о детях
Компания состояла из одного парня и 4 девушек. Самой молодой потерпевшей одиннадцать лет. Старшей девушке семнадцать лет.
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