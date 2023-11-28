На Харьковщине мужчина облил бензином детей и поджег их вместе с магазином: жуткие кадры 18+

Неадекватный мужчина сначала приставал к подросткам в магазине. После этого он начал разливать горючую жидкость прямо в помещении.

Об этом жутком инциденте рассказал начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. Нападение на группу подростков произошло в селе Станичное.

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Подробности инцидента

В магазине мужчина начал приставать к детям, сидевшим за столиком. Впоследствии он облил этих подростков и пол помещения бензином. После этого злоумышленник поджег горючую жидкость.

Компания подростков и часть пола магазина оказались в огне. Однако, к счастью, дети успели убежать от нападавшего.

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Нападение на детей в магазине: видео Сергея Болвинова



Что известно о нападавшем

Злоумышленником оказался местный безработный житель. На момент криминального инцидента он был под хмельком. Известно, что он злоупотребляет алкоголем.

Причины его нападения на детей пока не известны. Правоохранители нашли и задержали этого неадекватного мужчину в Красноградской области. Сотрудники полиции квалифицируют его действия как покушение на умышленное убийство двух или более лиц, в том числе малолетних детей, способом, опасным для жизни многих лиц.

Что известно о детях

Компания состояла из одного парня и 4 девушек. Самой молодой потерпевшей одиннадцать лет. Старшей девушке семнадцать лет.

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