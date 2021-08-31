Спасатели говорят, что уровень воды поднимется с 31 августа по 3 сентября. В ГСЧС прогнозируют желтый и оранжевый уровни опасности.

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Спасатели сообщили о риске подтопления и селевых потоках

Опасность возможна на реке Припять в створе поста Речица, что на Волыни 31 августа – 3 сентября.

Если вода там поднимется на 1 – 5 сантиметров в сутки, то возможен выход воды на пойму и частичное затопление пастбищ (уровень опасности – желтый).

Во второй половине суток 31 августа и 1 сентября на реках Закарпатья ожидают повышения уровня воды на 0,3 сантиметра – 1 метр над уровнями по состоянию на 8 часов 31 августа. Однако это будет в пределах русел, без негативных последствий. И в местах прохождения сильных дождей ожидают:

формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением понижений;

мимолетное повышение уровней воды на малых водотоках;

в горных районах – угроза схода небольших селевых потоков и оползней (уровень опасности – оранжевый).

Кроме того, 1 – 2 сентября на реках бассейна Днестра (во Львовской и Ивано-Франковской областях) ожидается подъем уровней воды на 0,2 – 0,8 метра над уровнями по состоянию на 8 часов 31 августа, но без угрозы негативных последствий.

В местах прохождения крупных дождей возможно формирование значительного местного и склонного стока,

– предупредили в ГСЧС.

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