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      Селфи на войне: бойцов призывают выключать геолокацию

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      Бойцов призывают выключать геолокацию в телефоне
      Бойцов призывают выключать геолокацию в телефоне / Фото из открытых источников

      Командование сил специальных операций Вооруженных сил Украины призывает военных отключать геолокацию в телефоне, когда они делают селфи.

      Об этом сообщает пресс-служба командования Сил специальных операций ВСУ на Facebook-странице.

      Читайте также: В Украине стартовали масштабные сборы резервистов: первые результаты

      В пресс-службе призывают не делать фотографий. Если же военные не могут удержаться без фото, то "селферов" просят выключать геолокацию.

      Уважаемые военные селферы! Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких,
      – говорится в сообщении.

      Ранее 24 канал сообщал, что в "Укроборонпроме" просят не распространять информацию о перемещении техники.

      Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.

      Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях ввели 9 утра 28 ноября.

      Больше о военном положении смотрите в видео

       

      Теги: Новости Украины Военное положение в Украине Міністерство оборони України Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины
      Источник: 24 канал
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