Селфи на войне: бойцов призывают выключать геолокацию

Командование сил специальных операций Вооруженных сил Украины призывает военных отключать геолокацию в телефоне, когда они делают селфи.

Об этом сообщает пресс-служба командования Сил специальных операций ВСУ на Facebook-странице.

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В пресс-службе призывают не делать фотографий. Если же военные не могут удержаться без фото, то "селферов" просят выключать геолокацию.

Уважаемые военные селферы! Помните, что хорошая фотография не стоит вашей жизни, жизни друзей, родных и близких,

– говорится в сообщении.

Ранее 24 канал сообщал, что в "Укроборонпроме" просят не распространять информацию о перемещении техники.

Напомним, в ночь на 26 ноября прошло заседание СНБО, на котором рассмотрели вопрос вероятного введения военного положения в Украине в связи с эскалацией конфликта в Азовском море, а именно из-за того, что Россия обстреляла и задержала украинские военные корабли.



Президент Украины Петр Порошенко поддержал предложение военного комитета о введении военного положения. Этот вопрос поддержала и Верховная Рада на экстренном заседании. Так, военное положение в 10 украинских областях ввели 9 утра 28 ноября.

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