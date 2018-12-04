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      Селфі на війні: бійців закликають вимикати геолокацію

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      Бійців закликають вимикати геолокацію в телефоні
      Бійців закликають вимикати геолокацію в телефоні / Фото з відкритих джерел

      Командування сил спеціальних операцій Збройних сил України закликає військових відключати геолокацію в телефоні, коли вони роблять селфі.

      Про це повідомляє прес-служба командування Сил спеціальних операцій ЗСУ на Facebook-сторінці.

      Читайте також: В Україні стартували масштабні збори резервістів: перші результати

      У прес-службі закликають не робити фотографій. Якщо ж військові не можуть втриматися без фото, то "селферів" просять вимикати геолокацію.

      Шановні військові селфери! Пам’ятайте, що гарна світлина не варта вашого життя, життя друзів, рідних та близьких,
      – йдеться у повідомленні.

      Раніше 24 канал повідомляв, що в "Укроборонпромі" просять не розповсюджувати інформацію про переміщення техніки.

      Нагадаємо, у ніч на 26 листопада пройшло засідання РНБО, на якому розглянули питання ймовірного запровадження воєнного стану в Україні у зв'язку з ескалацією конфлікту в Азовському морі, а саме через те, що Росія обстріляла та затримала українські військові кораблі.

      Президент України Петро Порошенко підтримав пропозицію воєнного комітету щодо запровадження воєнного стану. Це питання підтримала й Верховна Рада на екстренному засіданні. Так, воєнний стан у 10 українських областях запровадять від 9 ранку 28 листопада.

      Більше про воєнний стан дивіться у відео

       

      Теги: Новини України Воєнний стан в Україні Збройні Сили України Війна на Донбасі Міністерство оборони України
      Джерело: 24 канал
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