Россияне захватили Селидово, удар по многоэтажке в Харькове: хронология 981 дня войны

Российские войска продолжают вести вооруженную агрессию против Украины. Начались 981 сутки полномасштабного вторжения. Оккупанты нанесли ракетные и авиационные удары по территории нашего государства.

О последствиях атак, количество жертв и пострадавших, потери врага, ситуацию на фронте и другие главные события дня по состоянию на 31 октября, рассказывает 24 Канал.

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