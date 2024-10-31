09:02, 31 жовтня

У КМВА повідомили, що на Київ безпілотники заходили хвилями та з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася два рази та сумарно тривала 2,5 години. Це 20 повітряна атака на Київ за жовтень

В адміністрації повідомили, що Силами та засобами ППО, РЕБ всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені.

Унаслідок атаки в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа на відкритій місцевості, яку оперативно ліквідували. Також пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.