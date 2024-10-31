Про наслідки атак, кількість жертв та постраждалих, втрати ворога, ситуацію на фронті та інші головні події дня станом на 31 жовтня, розповідає 24 Канал.
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Чи є загроза атак з моря
Станом на сьогодні ситуація у морях настпуна:
- В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
- В Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
- В Середземному морі 1 ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет.
ППО знищила 2 з 10 ракет та 43 "Шахеди"
Окупанти завдали удару двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Ростовської області по Краматорську.
Також із напрямків Курськ, Орел війська Росії атакували 43-ма ударними БпЛА типу "Шахед" та безпілотниками невстановленого типу.
Протиповітряна оборона працювала в Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій та Полтавській областях.
Окрім двох збитих керованих авіаційних ракет Х-59/69 увечері на Одещині, станом на 08:00 підтверджено збиття 17 ворожих БпЛА. 23 безпілотники локаційно втрачено, ще 3 російські БпЛА вийшли з підконтрольного повітряного простору у напрямку Росії та тимчасово окупованої території України.
Росіяни вночі атакували міст у Затоці на Одещині
Російські окупанти уночі атакували міст через Білгород-Дністровський лиман у Затоці в Одеській області. Сили оборони знищили 2 керовані авіаційні ракети Х-59/69.
Генштаб оновив втрати ворога
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1310 окупантів та знищили чимало ворожої техніки. Загальні бойові втрати ворога орієнтовно сягнули вже понад 690 тисяч осіб.
Втрати Росії станом на сьогодні:
- особового складу – близько 694950 (+1310) осіб,
- танків – 9156 (+19);
- бойових броньованих машин – 18450(+17);
- артилерійських систем – 20013(+58);
- РСЗВ – 1243(+1);
- засобів ППО – 994(+8);
- літаків – 369(+0);
- гелікоптерів – 329(+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 18063(+84);
- крилатих ракет – 2627(+2);
- кораблів/катерів – 28(+0);
- підводних човнів – 1(+0);
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27961(+121);
- спеціальної техніки – 3570(+3).
На війні загинув захисник Микола Коневич
На війні загинув військовослужбовець з Калуша, Івано-Франківської області – Микола Коневич. Захиснику назавжди залишиться 45 років.
Микола Коневич став на захист України у червні 2022 року. Він служив командиром відділення РХБЗ однієї з військових частин.
Деталі атаки на столицю
У КМВА повідомили, що на Київ безпілотники заходили хвилями та з різних напрямків. Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася два рази та сумарно тривала 2,5 години. Це 20 повітряна атака на Київ за жовтень
В адміністрації повідомили, що Силами та засобами ППО, РЕБ всі російські дрони, які загрожували Києву, були знешкоджені.
Унаслідок атаки в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків, виникла пожежа на відкритій місцевості, яку оперативно ліквідували. Також пошкоджено вікна у двох двоповерхових житлових будинках та одній адміністративній будівлі.
У Харкові після удару росіян 34 постраждалих
Унаслідок влучання у багатоповерхівку у Салтівському районі Харкова, на жаль, загинула дитина.
Станом на ранок 31 жовтня стало відомо, що кількість поранених через атаку у Харкові зросла до 34 людей, повідомив керівник ОВА Синєгубов.
Росіяни атакували Київ "Шахедами"
Вночі проти 31 жовтня Росія знову запустила по Україні ударні дрони типу "Шахед". У Києві внаслідок атаки виникли пожежі.
Внаслідок атаки ударних дронів в Подільському районі міста зафіксовано падіння уламків попередньо, є інформація щодо пожежі.
Зокрема, у багатоповерхівці спалахнула пожежа. Відомо про 9 поранених, 18 осіб евакуювали. У самому будинку вибило шибки, а також подекуди й віконні рами.