Речь идет о Великой Костромке. Населенный пункт россияне атаковали из "Градов".
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Повреждены несколько жилых домов. Погиб 71-летний мужчина,
– сообщил председатель Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
По его словам, из-за обстрела село частично осталось без света и газа.
Россия обстреливает Украину
- Российские захватчики продолжают свои подлые обстрелы нашей страны, нанося разрушения инфраструктуре. Вечером 28 апреля была обстреляна столица. Также в течение дня дважды вели обстрелы Черниговщины.
- Кроме того, хотели нанести удар и по Одессе. Но украинские бойцы успешно сбили 3 российские ракеты в небе над Одесской областью.
- А утром 28 апреля российские ракеты попали в здание заброшенного завода в Днепропетровской области.
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