Мовиться про Велику Костромку. Населений пункт росіяни атакували з "Градів".
До теми Російські окупанти ввечері вдарили по Києву: є два влучання
Пошкоджено кілька житлових будинків. Загинув 71-річний чоловік,
– повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
За його словами, через обстріл село частково залишилось без світла та газу.
Росія обстрілює Україну
- Російські загарбники продовжують свої підлі обстріли нашої країни, завдаючи руйнувань інфраструктури. Ввечері 28 квітня обстріляли столицю. Також впродовж дня двічі вели обстріл Чернігівщини.
- Крім того, хотіли завдати удару й по Одесі. Але українські бійці успішно збили 3 російські ракети в небі над Одещиною.
- А вранці 28 квітня російські ракети влучили в будівлю покинутого заводу на Дніпропетровщині.
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