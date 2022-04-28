Мовиться про Велику Костромку. Населений пункт росіяни атакували з "Градів".

До теми Російські окупанти ввечері вдарили по Києву: є два влучання

Пошкоджено кілька житлових будинків. Загинув 71-річний чоловік,

– повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його словами, через обстріл село частково залишилось без світла та газу.

Росія обстрілює Україну

Російські загарбники продовжують свої підлі обстріли нашої країни, завдаючи руйнувань інфраструктури. Ввечері 28 квітня обстріляли столицю. Також впродовж дня двічі вели обстріл Чернігівщини.

Крім того, хотіли завдати удару й по Одесі. Але українські бійці успішно збили 3 російські ракети в небі над Одещиною.

А вранці 28 квітня російські ракети влучили в будівлю покинутого заводу на Дніпропетровщині.

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