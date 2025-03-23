Надию освободили от российских захватчиков: показываем на карте, где расположено село

Бойцы Третьей штурмовой бригады освободили населенный пункт Надия Луганской области. Украинские защитники провели 30-часовую операцию, в результате которой деоккупировали село.

Где расположено деоккупированное село Надия – сообщает 24 Канал.

Важно 30-часовая операция ВСУ: 3 ОШБр освободила населенный пункт Надежда на Луганщине

Где село Надия, которое освободила Третья штурмовая бригада

В воскресенье, 23 марта, в Третьей штурмовой бригаде официально сообщили об освобождении села Надия в Луганской области. Населенный пункт расположен в Сватовском районе, вблизи поселка Райгородка и Новоегоровки.

Село расположено на Лиманском направлении. Как сообщил в утренней сводке Генштаб ВСУ, на этом участке фронта враг в течение суток провел 21 атаку, в том числе – и возле села Надия.

Аналитики Deep State уже обновили карту боевых действий и показали, где расположено деоккупированное село.

Освобожденное село Надия: где расположено на карте

Согласно информации из открытых источников, российские военные захватили населенный пункт в начале полномасштабного вторжения. В октябре 2022 года село Надежда освободили украинские защитники.

В Deep State добавили, что в конце февраля – начале марта 2025 года противник осуществлял активное давление в данном районе и смог занять населенный пункт, но развить дальнейший успех так и не удавалось, хотя враг постоянно штурмовал как пехотой, так и техникой позиции Сил Обороны. Украинским защитникам удалось оттеснить врага и вернуть село под свой контроль.

В Третьей штурмовой добавили, что за 2 месяца активных штурмов полностью потерял весь личный состав двух полков – 752-го и 254-го 20-й армии России. Также российские захватчики потеряли немало техники.