В Белгороде заявили об обстреле села Вознесеновка: вспыхнул резервуар с топливом

В Белгородской области жалуются, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа атакуют дроны. Очевидцы сообщили о громких взрывах, впоследствии – о пожаре.

О взрывах сообщают российские телеграм-каналы. В то же время местные власти заявили об атаке беспилотников.

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В сети иронизируют, что в БНР выбирают Папу Римского.

"По предварительным данным, выборы происходят в результате удара БПЛА", – пишут в тг-каналах.

Впоследствии стало известно, что в результате взрывов горит резервуар с топливом на территории сельхозпредприятия.

Столб дыма в результате взрывов в селе Вознесеновка: видео

Оккупанты заявили об атаке

Местный губернатор сообщил, что село Вознесеновка Шебекинского городского округа якобы подверглось атаке ВСУ с помощью дрона-камикадзе.

"Вследствие его падения с последующей детонацией пострадавших нет, есть повреждения на территории сельскохозяйственного предприятия", – отметил россиянин.

По данным местных властей, в результате взрывов посечены складские помещения и ангары с техникой. В то же время оккупанты признали, что произошло возгорание емкости с топливом.

Убеждают, что пожарные оперативно ликвидировали последствия.

Взрывы в Белгороде: актуально

Вчера, 20 мая, в Ленинградской области России вспыхнула Выборгская нефтебаза.

Также в Краснодарском крае России сообщили об атаке на военный аэродром в станице Кущевской. А еще взрывы слышали в районе нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани.

Предыдущие дни в Белгородской области также было неспокойно. В частности, 18 мая россияне заявили, что якобы было сбили ракету "Точка-У".