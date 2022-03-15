Сельский голова Чулаковки, под дулами автоматов, предупредил общину об обысках

15 марта сельский председатель Чулаковки, что на Херсонщине, обратился к общине. В своем видео Александр Мусиенко отметил, что оккупанты будут проводить обыски среди населения.

Он отметил, что последняя ночь для всех жителей сельской общины была необычной. А все потому, что в современной истории населенного пункта еще ни разу все не были под дулами вражеской армии.

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Сельского голову удерживают против его воли

Также он прокомментировал свое обращение за предыдущие сутки. Мол, горожане начали оставлять гневные комментарии. Отметим, что Александр Мусиенко незаконно удерживается в сельском совете оккупантами.

Я здесь нахожусь. И рядом со мной – не один десяток вооруженных до зубов военных. Даже когда вчера записывал видеообращение, за кадром оставались люди, которые стояли с автоматами и контролировали то, что я говорю,

– отметил он.

Кроме того, он сказал, что в населенном пункте должна начаться проверка. Военные уверяли, что не будут проводить ее в помещениях, но сам председатель сельсовета не уверен, что этого не будет. Мол, оккупанты будут искать "диверсантов", которые могут скрываться.

Мне объяснили, что это будет выборочный осмотр домов. Военные обещают, что ничего мирному населению делать не будут. Но просто будут проверять двор,

– сказал он.

Смотрите видеообращение сельского головы Чулаковки:

Во время записи обращения в кабинет к Мусиенко вошли оккупанты. Слышны их голоса за кадром. Мгновенно изменилась и риторика председателя сельсовета. Он отметил, что российские военные не будут заходить в дома горожан, чтобы не пугать их детей.

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