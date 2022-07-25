Следовательно, следует ожидать долгосрочных рисков для сельского хозяйства. Об этом 24 канала рассказала Елена Нероба – менеджер по развитию бизнеса компании Maxigrain.

Кстати Запасов пшеницы в Украине – на несколько лет, но зимой могут появиться проблемы.

По ее словам, сельхозрынок ожидают следующие проблемы:

сокращение урожайности;

падение площадей, которые можно обрабатывать;

заминированные россией поля, на разминирование которых уйдет примерно 10 лет или больше.

Не исключаю, что будет банкротство некоторых малых производителей, у которых нет достаточно запасов и производственных активов, чтобы продолжать работать часть сезона в убыток,

– отметила Нероба.

Дело в том, что текущая цена на зерно не покрывает все затраты на производство. Подорожали удобрения, топливо, семена – стоимость всего цикла полностью подорожала. В то время как стоимость зерна увеличилась вдвое из-за логистики.

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