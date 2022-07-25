Відтак, слід очікувати на довготривалі ризики для сільського господарства. Про це 24 каналу розповіла Олена Нероба – менеджерка з розвитку бізнесу компанії Maxigrain.

До речі Запасів пшениці в України – на кілька років, але взимку можуть з'явитись проблеми

За її словами, сільгосп ринок чекають такі проблеми:

скорочення врожайності;

падіння площ, які можна обробляти;

заміновані росією поля, на розмінування яких знадобиться приблизно 10 років чи більше.

Не виключаю, що буде банкрутство деяких малих виробників, у яких немає достатньо запасів та активів виробничих, щоб продовжувати працювати частину сезону в збиток,

– зазначила Нероба.

Річ у тім, що поточна ціна на зерно не покриває усіх витрат на виробництво. Здорожчали добриво, паливо, насіння – вартість усього циклу повністю здорожчала. Тоді як вартість зерна збільшилась удвічі через логістику.

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