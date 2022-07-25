Відтак, слід очікувати на довготривалі ризики для сільського господарства. Про це 24 каналу розповіла Олена Нероба – менеджерка з розвитку бізнесу компанії Maxigrain.

До речі Запасів пшениці в України – на кілька років, але взимку можуть з'явитись проблеми

За її словами, сільгосп ринок чекають такі проблеми:

  • скорочення врожайності;
  • падіння площ, які можна обробляти;
  • заміновані росією поля, на розмінування яких знадобиться приблизно 10 років чи більше.

Не виключаю, що буде банкрутство деяких малих виробників, у яких немає достатньо запасів та активів виробничих, щоб продовжувати працювати частину сезону в збиток,
– зазначила Нероба.

Річ у тім, що поточна ціна на зерно не покриває усіх витрат на виробництво. Здорожчали добриво, паливо, насіння – вартість усього циклу повністю здорожчала. Тоді як вартість зерна збільшилась удвічі через логістику.

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Через обстріли горять поля з врожаєм

  • Російські військові продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Перепадає, на жаль, також полям з урожаєм. І на деяких із них спалахують справжні пожежі.
  • Про такі випадки вже відомо на Херсонщині, а також Харківщині. Особливо плачевна ситуація у першому випадку, адже гасити полум'я у деяких громадах просто нічим.
  • А 5 липня рятувальники приборкували полум'я в Ізюмському районі. Там загорілось поле з пшеницею на площі 500 квадратних метрів.