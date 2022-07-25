Відтак, слід очікувати на довготривалі ризики для сільського господарства. Про це 24 каналу розповіла Олена Нероба – менеджерка з розвитку бізнесу компанії Maxigrain.
До речі Запасів пшениці в України – на кілька років, але взимку можуть з'явитись проблеми
За її словами, сільгосп ринок чекають такі проблеми:
- скорочення врожайності;
- падіння площ, які можна обробляти;
- заміновані росією поля, на розмінування яких знадобиться приблизно 10 років чи більше.
Не виключаю, що буде банкрутство деяких малих виробників, у яких немає достатньо запасів та активів виробничих, щоб продовжувати працювати частину сезону в збиток,
– зазначила Нероба.
Річ у тім, що поточна ціна на зерно не покриває усіх витрат на виробництво. Здорожчали добриво, паливо, насіння – вартість усього циклу повністю здорожчала. Тоді як вартість зерна збільшилась удвічі через логістику.
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Через обстріли горять поля з врожаєм
- Російські військові продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру. Перепадає, на жаль, також полям з урожаєм. І на деяких із них спалахують справжні пожежі.
- Про такі випадки вже відомо на Херсонщині, а також Харківщині. Особливо плачевна ситуація у першому випадку, адже гасити полум'я у деяких громадах просто нічим.
- А 5 липня рятувальники приборкували полум'я в Ізюмському районі. Там загорілось поле з пшеницею на площі 500 квадратних метрів.