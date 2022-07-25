Однак взимку ситуація із пшеницею може бути складнішою. Про це 24 каналу розповіла Олена Нероба – менеджерка з розвитку бізнесу компанії Maxigrain.
Увага У KSE пояснили, чому угода про експорт зерна вигідна для України, але невигідна для росії
За її словами, цьогоріч жнива почалися трохи раніше і не тільки в Україні, а й усій північній півкулі. Уже зібрали майже половину ячменю на неокупованій території, та майже 15% пшениці.
На жаль, через те, що весняні польові роботи були проведені не в повному обсязі через воєнні дії на території Україні, врожайність буде нижчою, ніж планувалася,
– сказала Нероба.
Річ у тім, як вона додала, частина територій захоплена ворогом. Тому виробництво буде меншим, ніж очікувалось. Це також вплине на ціни в усьому світі.
Скільки залишилось пшениці в Україні
За її словами, запасів пшениці в Україні, навіть без урахування нового врожаю, вистачить на декілька років.
Однак взимку можуть з'явитись проблеми,
– наголосив Нероба.
Разом з тим, усіх можливостей зберігати зерно також немає. Тільки частина елеваторів залишилась на тимчасово окупованій території. Іншу частину – знищили ракетними ударами росіян.
"Поки що урожай є де зберігати. Однак не забуваймо, що для України основний врожай зернових – це кукурудза. Кілька великих українських виробників також зазначали, що можливості усе зібрати та зберігати також немає, оскільки це дуже дорого", – додала експертка.
Коротко про "зернову угоду"
22 липня Україна та росія підписали окремі договори з Туреччиною та ООН щодо безпечного вивезення українського зерна з портів. Угода відкриє шлях до значних обсягів експорту зерна з України.
Вже зранку наступного дня російська армія випустила ракети по порту в Одесі, біля якого й було розташоване зерно. Це при тому, що кремль зобов'язався гарантувати безпеку портів.
На щастя, зерно не постраждало й наша держава готується експортувати його.
тим часом кремль сподівається зняти деякі санкції, які заважають здійсненню операцій із зерном. Для цього начебто уже залучили генсека ООН.