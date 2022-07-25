Однак взимку ситуація із пшеницею може бути складнішою. Про це 24 каналу розповіла Олена Нероба – менеджерка з розвитку бізнесу компанії Maxigrain.

Увага У KSE пояснили, чому угода про експорт зерна вигідна для України, але невигідна для росії

За її словами, цьогоріч жнива почалися трохи раніше і не тільки в Україні, а й усій північній півкулі. Уже зібрали майже половину ячменю на неокупованій території, та майже 15% пшениці.

На жаль, через те, що весняні польові роботи були проведені не в повному обсязі через воєнні дії на території Україні, врожайність буде нижчою, ніж планувалася,

– сказала Нероба.

Річ у тім, як вона додала, частина територій захоплена ворогом. Тому виробництво буде меншим, ніж очікувалось. Це також вплине на ціни в усьому світі.

Скільки залишилось пшениці в Україні

За її словами, запасів пшениці в Україні, навіть без урахування нового врожаю, вистачить на декілька років.

Однак взимку можуть з'явитись проблеми,

– наголосив Нероба.

Разом з тим, усіх можливостей зберігати зерно також немає. Тільки частина елеваторів залишилась на тимчасово окупованій території. Іншу частину – знищили ракетними ударами росіян.

"Поки що урожай є де зберігати. Однак не забуваймо, що для України основний врожай зернових – це кукурудза. Кілька великих українських виробників також зазначали, що можливості усе зібрати та зберігати також немає, оскільки це дуже дорого", – додала експертка.

Увага! Війна, яку розв'язала Росія, підштовхнула світ до глобальної продовольчої кризи. Станом на 25 травня на Землі залишилося запасів пшениці лише на 10 тижнів. Такої жахливої кризи ще не було в сучасній історії людства.

Коротко про "зернову угоду"

22 липня Україна та росія підписали окремі договори з Туреччиною та ООН щодо безпечного вивезення українського зерна з портів. Угода відкриє шлях до значних обсягів експорту зерна з України.

Вже зранку наступного дня російська армія випустила ракети по порту в Одесі, біля якого й було розташоване зерно. Це при тому, що кремль зобов'язався гарантувати безпеку портів.

На щастя, зерно не постраждало й наша держава готується експортувати його.

тим часом кремль сподівається зняти деякі санкції, які заважають здійсненню операцій із зерном. Для цього начебто уже залучили генсека ООН.