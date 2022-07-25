Однако зимой ситуация с пшеницей может быть более сложной. Об этом 24 каналу рассказала Елена Нероба – менеджер по развитию бизнеса компании Maxigrain.

Внимание В KSE объяснили, почему соглашение об экспорте зерна выгодно для Украины, но невыгодно для россии

По ее словам, в этом году жатва началась немного раньше и не только в Украине, но и во всем северном полушарии. Уже собрали почти половину ячменя на неоккупированной территории и почти 15% пшеницы.

К сожалению, из-за того, что весенние полевые работы были проведены не в полном объеме из-за военных действий на территории Украины, урожайность будет ниже, чем планировалось,

– сказала Нероба.

Дело в том, как она добавила, что часть территорий захвачена врагом. Поэтому производство будет меньше, чем ожидалось. Это также повлияет на цены по всему миру.

Сколько осталось пшеницы в Украине

По ее словам, запасов пшеницы в Украине даже без учета нового урожая хватит на несколько лет.

Однако зимой могут появиться проблемы,

– подчеркнула Нероба.

Вместе с тем всех возможностей хранить зерно тоже нет. Только часть элеваторов осталась на временно оккупированной территории. Другую часть – уничтожили ракетными ударами россиян.

"Пока урожай есть где хранить. Однако не забывайте, что для Украины основной урожай зерновых – это кукуруза. Несколько крупных украинских производителей также отмечали, что возможности все собрать и хранить также нет, поскольку это очень дорого", – добавила эксперт.

Внимание! Война, которую развязала россия, подтолкнула мир к глобальному продовольственному кризису. По состоянию на 25 мая на Земле осталось запасов пшеницы всего на 10 недель. Такого ужасного кризиса еще не было в современной истории человечества.

Коротко о "зерновом соглашении"

22 июля Украина и россия подписали отдельные договоры с Турцией и ООН по безопасному вывозу украинского зерна из портов. Соглашение откроет путь к значительным объемам экспорта зерна из Украины.

Уже на следующее утро российская армия выпустила ракеты по порту в Одессе, возле которого и было расположено зерно. Это при том, что кремль обязался обеспечить безопасность портов.

К счастью, зерно не пострадало, и наше государство готовится экспортировать его.

Между тем кремль надеется снять некоторые санкции, мешающие совершению сделок с зерном. Для этого вроде бы уже привлекли генсека ООН.