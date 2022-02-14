По информации СМИ, взрыв прогремел около 1:00 ночи – на уровне продуктового магазина. Он расположен на первом этаже.

Ранее Во Франции загорелась фабрика по производству денег: есть пострадавшие

Четверо человек получили ранения в результате взрыва

Среди погибших, по информации СМИ, двое детей. Также один человек очень серьезно пострадал. 27-летний мужчина выпрыгнул с первого этажа и травмировался.

Еще трое – отравились угарным газом, всех пострадавших доставили в больницу. Еще 25 местных жителей пришлось эвакуировать.

Пожар тушили более 80 спасателей

В результате взрыва начался пожар, который тушили более 80 пожарных. Из-за трагического случая разрушилось 11 квартир. Причины смертельного инцидента пока неизвестны, правоохранители уже начали расследование.

Смотрите фото с места пожара / Фото France bleu:

Тем временем В Луганской области взорвалось кафе: более 10 пострадавших

Последние случаи больших взрывов: коротко