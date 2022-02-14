По информации СМИ, взрыв прогремел около 1:00 ночи – на уровне продуктового магазина. Он расположен на первом этаже.
Ранее Во Франции загорелась фабрика по производству денег: есть пострадавшие
Четверо человек получили ранения в результате взрыва
Среди погибших, по информации СМИ, двое детей. Также один человек очень серьезно пострадал. 27-летний мужчина выпрыгнул с первого этажа и травмировался.
Еще трое – отравились угарным газом, всех пострадавших доставили в больницу. Еще 25 местных жителей пришлось эвакуировать.
Пожар тушили более 80 спасателей
В результате взрыва начался пожар, который тушили более 80 пожарных. Из-за трагического случая разрушилось 11 квартир. Причины смертельного инцидента пока неизвестны, правоохранители уже начали расследование.
Смотрите фото с места пожара / Фото France bleu:
Тем временем В Луганской области взорвалось кафе: более 10 пострадавших
Последние случаи больших взрывов: коротко
- В многоэтажке Абу-Даби прогремел мощный взрыв. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.
- Возле Нигерии взорвалось нефтеперерабатывающее судно. Был высок риск экологической катастрофы.
- В конце января мощный взрыв прогремел на шахте в Ткибули, Грузия. Пострадали около 10 человек, один из пострадавших скончался в больнице.