Семен Семенченко на свободе и организует штурмовой отряд

Экс-нардеп Семен Семенченко, который находился под арестом, сегодня вышел из СИЗО. Он сразу взялся за организацию штурмового отряда.

Новый штурмовой отряд организуют на базе одной из воинских частей. Он будет подконтрольным Вооруженным силам Украины.

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Семенченко призвал всех смелых украинцев вступать в новый отряд. Экс-нардеп подчеркнул, что сейчас необходимо дать отпор врагу.

Мы будем действовать наступательно и в полной координации и подчинении руководству ВСУ. Наша сила не только в патриотизме и смелости, но и в умениях и дисциплине,

– заявил Семенченко.

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