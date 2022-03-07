Семена в карманы положите: украинцы дают отпор и не боятся российских оккупантов

Не только наши военные посылают российских оккупантов во всем известном направлении, но и обычные гражданские жители предлагают оккупантам ехать домой или же положить в карманы семена.

Показываем и рассказываем, как украинцы мужественно дают отпор врагам, не страшась ни танков, ни автоматов, ни целых колонн техники.

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Например, в городе Геническ Херсонской области, женщина предлагала вооруженному оккупанту положить семена в карманы, чтобы после смерти врагов хотя бы подсолнухи выросли.

Украинец вблизи города Шепетовка в Хмельницкой области, пошел к оккупантам с криком "Слава Украине!" и требовал сказать "паляниця". Вооруженные военные требовали у мужчины перестать снимать на камеру, но он мужественно ответил, что на своей земле имеет право снимать что угодно.

Отважная украинская женщина из Конотопа навела "порчу" на российского солдата и заверила его, что завтра у него "член стоять не будет". Женщина добавила, что в Конотопе каждая вторая – ведьма.

Украинка отругала российских оккупантов, которые ее остановили и потребовали показать паспорт в селе Ржаное, Сумской области. Женщина отказалась показывать паспорт и сказала, чтобы россияне убирались прочь с нашей земли.

Я к вам не хожу, я на вашей земле никого не убиваю! Зачем вы сюда пришли?,

– спросила женщина.

Кроме того, украинцы бесстрашно бросаются на российские танки, даже не имея никакого оружия. Они просто стоят перед колоннами техники и не дают врагу проехать.

В Мелитополе местные преградили дорогу и громко скандировали "оккупанты!", не пропуская технику россиян.

Украинская бабушка пригрозила оккупантам топором и порекомендовала сидеть дома.

Пусть дома у себя порядки наводят. На своей земле засрались по самые уши. Полно земли стоит пустой и та сорняками поросла,

– отметила бабушка.

В Херсоне оккупанты пытались забрать у местных жителей украинские флаги, но те дали им отпор и отстояли флаги.

В Мелитополе мужчина пришел к российским военным и экспрессивно спрашивал у них, что же они здесь делают. То, что рядом не было никого кроме вооруженных оккупантов мужчину вообще не напугало.

Украинцы также активно предлагают оккупантам сдаваться. Россиянам сказали, если они хотят сдаться, то нужно сложить оружие и снять амуницию. Если же те будут "рыпаться", мужчина пообещал применить ружье.