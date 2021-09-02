Семену Семенченко стало плохо в зале суда: ему вызвали скорую
Источник:фейсбук Семена Семенченко
Семен Семенченко 20 августа объявил голодовку. 1 сентября ему стало плохо в зале суда.
Семенченко вызвали скорую помощь. Об этом он сам написал на своей странице в фейсбуке.
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Семенченко стало плохо в зале суда
Семену Семенченко стало плохо во время заседания суда. Из-за этого в суде объявили перерыв до 14 часов 1 сентября, а для оказания помощи подозреваемому вызвали скорую помощь. Впоследствии рассмотрение дела в суде продолжили.
Кстати, Семен Семенченко объявил голодовку 20 августа, когда Апелляционный суд перенес рассмотрение его дела на 3 сентября. Бывший нардеп заявил, что бессрочно будет голодать в знак протеста.
Кстати, Соломенский районный суд Киева не успел за месяц передать документы по делу. Это назвали причиной переноса заседания. Однако сам Семенченко с ней не согласен.
Коротко о деле Семена Семенченко
- В марте 2021 года СБУ заявила, что прекратила деятельность "частной военной компании", учредителями которой являются Семенченко и "внештатный агент" НАБУ Евгений Шевченко.
- Фигурантам сообщили о подозрении в организации незаконной схемы ввоза военных запчастей из России, но они вины не признают.
- В конце марта Семенченко взяли под стражу. И из-за проблем со здоровьем экс-нардепа отправили в больницу, а затем – снова в СИЗО.
- В июле экс-командиру батальона "Донбасс" объявили новое подозрение по делу о ПВК – за хранение огнестрельного оружия или боевых припасов по сговору группы лиц.
- 14 июля суд отпустил Семенченко под круглосуточный домашний арест, и уже 26 июля Соломенский суд Киева снова отправил его в СИЗО.