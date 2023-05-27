Российские пропагандисты сообщили, что говорится о бывших заключённых. Более того, у них с собой было оружие, пишет 24 Канал.

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Что известно о зеках, сбежавших на оккупированной Донбассе

В районе Соледара из воинской части сбежали с оружием семь бывших зеков – военнослужащие одного из подразделений,

– рассказали российские пропагандисты, ссылаясь на свои источники.

Однако российская пропаганда заверила, что якобы троих из них уже задержали в районе Брянки на территории псевдореспублики Луганской области.

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У россиян сбежали почти 40 зеков

На днях российские СМИ сообщили, что из лагеря согласования отряда "Шторм Z" сбежали бывшие зеки. Лагерь Россия разместила во временно оккупированном Лисичанске на Луганщине.

Речь идет о 39 бывших зеках. Все они находились на временно оккупированной территории Украины по контракту. Убегая, зеки убили побратима, военного так называемого "министерства госбезопасности ЛНР". Последний пытался остановить их.

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Российские силовики предполагали, что зеки могли скрыться в Ростовской области. Вероятно, они вооружены и двигаются на угнанных машинах. Детальнее историю с бегством зэков – читайте по ссылке.