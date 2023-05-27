Об этом 24 Каналу рассказал военный аналитик, майор запаса ВСУ, ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман. По его словам, так называемая ЧВК "Вагнера" действительно выходит из Бахмута. Но совсем не из-за того, что они выполнили все задачи.

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Конечно, формально вагнеровцы рассказывают, что будто бы захватили Бахмут. А теперь они передают местные позиции кадровым российским военным и идут на ротацию и восстановление.

Настоящие причины выхода "Вагнера" из Бахмута

Пригожин в течение некоторого времени пытался вывести свои подразделения из Бахмута. Еще в начале мая он публично кричал на российское военное командование из-за якобы "нехватки боеприпасов".

По мнению Гетьмана, Пригожин прекрасно понимал, что через некоторое время Вооруженные Силы Украины начнут продвигаться по окрестностям города. Это чревато российской группировке в Бахмуте окружением, а потом – полным уничтожением.

Продвижение ВСУ может привести к тому, что Бахмут будет полностью окружен. И российским войскам, которые зайдут вместо "Вагнера", придется отступать. Или они будут в полном окружении. Поэтому Пригожин спешил сделать видео о взятии города и смылся оттуда,

– заметил Гетьман.

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Лучше всего эту ситуацию описал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. Он назвал уход "Вагнера" из Бахмута "латентной капитуляцией".

Заметьте! Заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала о ситуации в Бахмуте. По ее словам, украинские военные контролируют окрестности Бахмута в юго-западной части в районе "Самолета".

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