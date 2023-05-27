Про це 24 Каналу розповів військовий аналітик, майор запасу ЗСУ, ветеран російсько-української війни Олексій Гетьман. За його словами, так звана ПВК "Вагнера" дійсно виходить з Бахмута. Але зовсім не через те, що вони виконали усі завдання.

До теми Фортеця Бахмут – місце, де закінчиться епоха "вагнерівців"

Звісно, формально вагнерівці розповідають, що начебто захопили Бахмут. А тепер вони передають тамтешні позиції кадровим російським військовим та йдуть на ротацію і відновлення.

Справжні причини виходу "Вагнера" з Бахмута

Пригожин упродовж певного часу намагався вивести свої підрозділи з Бахмута. Ще на початку травня він публічно кричав на російське військове командування через начебто "нестачу боєприпасів".

На думку Гетьмана, Пригожин чудово розумів, що через певний час Збройні Сили України почнуть просуватися по околицях міста. Це загрожує російському угрупованню в Бахмуті оточенням, а згодом – повним знищенням.

Просування ЗСУ можуть привести до того, що Бахмут буде повністю оточений. І російським військам, які зайдуть замість "Вагнера", доведеться відступати. Або вони будуть в повному оточенні. Тому Пригожин спішив зробити відео про взяття міста і втік звідти,

– зауважив Гетьман.

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Найкраще цю ситуацію описав представник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий. Він назвав відхід "Вагнера" з Бахмута "латентною капітуляцією".

Зауважте! Заступниця міністра оборони Ганна Маляр розповіла про ситуацію в Бахмуті. За її словами, українські військові контролюють околиці Бахмута в південно-західній частині у районі "Літака".

Що відбувається в Бахмуті: коротко