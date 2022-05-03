Семьи офицеров российских войск в Приднестровье готовят к эвакуации, – Генштаб

В Приднестровском регионе соседней Молдовы ситуация, к сожалению, остается сложной. Это коснулось даже родных российских военных, которые там находятся.

В Генштабе ВСУ сообщили, что подразделения оперативной группы российских войск находятся там в полной боевой готовности.

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Ситуация в Приднестровье

В то же время вооруженные формирования на территории Приднестровского района Молдовы функционируют в усиленном режиме. В результате там начали даже проводить подготовку к эвакуации семей российских военных.

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По состоянию на 1 мая 2022 года в Главном управлении разведки Минобороны заявили, что Россия готовит провокации в Приднестровье на майские праздники. В пользу этого свидетельствуют материалы газеты, датированной 2 мая, в которой сообщили о терактах с большим количеством жертв.

В Одесской ОВА сообщили, что им стало известно о 4 провокациях России в Приднестровье. Они подчеркнули, что сценарий государство-агрессор не меняет.

Глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко добавил, что Россия может попытаться сделать из Приднестровья так называемое "независимое государство". То есть речь идет о дестабилизации ситуации не только в Украине, но и в Молдове.

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