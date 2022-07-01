Семьи оккупантов переселяются из "глубинок" России на Запорожье: живут в квартирах украинцев

Некоторые захватчики настолько преисполнились верой в то, что оккупированные территории Херсонщины и Запорожья останутся под контролем России, что начали перевозить свои семьи в "тихие" города. Заселяются семьи ордынцев в квартиры с хорошим ремонтом и дорогостоящей техникой.

Как сообщили 24 каналу представители партизанского движения, с середины июня в Мелитополе, в Бердянске и Энергодаре происходит "большое переселение бурят". Чуть ли не каждый день в города, которые оккупанты считают "спокойными", приезжает по несколько семей российских военнослужащих.

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С надеждой на "постоянное проживание" в украинские города прибывают именно якуты и буряты, а также представители других народностей, которые в России жили в бараках на Дальнем Востоке.

Грязные дети и женщины в восторге от унитазов

Расселяются незваные "гости" в основном в новостройках, в квартирах, где до полномасштабного вторжения жили состоятельные люди.

Перед "отжимом" захватчики устраивают своим женщинам "просмотры" помещений – выбивают двери в разных квартирах и вместе выбирают жилье, где поселится семья.

Между собой буряты и якуты при этом хвастаются тем, в каких условиях будут жить их дети, и даже посылают родственникам в Россию фото и видео, как они сидят на унитазах. Хвастаются захватчики также и тем, что принимают душ через каждые 2 – 3 дня, хотя дома мылись только раз в неделю.

В восторге от новых условий проживания находятся также и жены оккупантов, которые всю свою жизнь провели в юртах и ходили стирать на реку. Им невероятно нравится спать на чистом постельном белье и пользоваться микроволновками.

Потомки оккупантов при этом быстро адаптируются к переезду, угрожают местным жителям, что "их папа всех убьет", а также справляют нужду во дворах и подъездах даже в присутствии родителей. Конечно, в подобном поведении никто из россиян ничего плохого не видит.



Мы фиксируем каждую семью оккупантов, которая прибыла в наши города, создаем перечень адресов, где они отныне проживают. И хотя захватчики считают, что находятся в полной безопасности и вдали от линии фронта, расслабляться им рано. Некоторые "владельцы" новых квартир уже отправились на тот свет,

– рассказали 24 каналу представители партизанского движения.

Дерибан жилья продолжается и на Донбассе

Аналогичную ситуацию с заселением людей в чужие квартиры можно наблюдать и в прифронтовых городах Донбасса и Луганской области. Впрочем, на Донбассе чужое жилье интересует в основном местных фанатов "русского мира".

Семьи боевиков, "пропагандисты" и просто маргиналы, имеющие определенные связи с террористами, охотно переезжают в квартиры своих соседей или вообще неизвестных им людей и не считают это преступлением. Например, псевдожурналистка с ником daria_vissarionovna в инстаграмме рассказывает о том, как "наводит порядок в заброшенных домах" и заселяет туда людей.



"Активистка" Дарья из Рубежного называет себя "комендантом" чужой квартиры / Скриншот 24 канала

Конечно, никаких разрешений на проживание у реальных владельцев квартир террористы и оккупанты не спрашивают. Об этом ярко свидетельствуют комментарии хозяйки одного из "отжатых" домов.



Оккупанты и коллаборанты без зазрения совести вскрывают чужое жилье и живут в нем / Скриншот 24 канала

Российские военные очень хотят служить в Энергодаре

Путинские ордынцы поняли, что за участие в войне вполне можно не только заработать немалые по их меркам деньги, но и при этом не находиться под артиллерийскими обстрелами. Такую возможность, по их мнению, имеют захватчики, которые несут службу не только в уютном Мелитополе, но и в Энергодаре и Бердянске. Оккупанты дают взятки своему руководству за перевод их в подразделения, которые дислоцируются в этих городах.

По мнению россиян, Энергодар никто не будет штурмовать из-за атомной электростанции. При этом уровень жизни в городе даже под российским сапогом просто несопоставим с русской глубинкой. Именно поэтому за места в тыловых группировках российских войск оккупанты постоянно дерутся.