Семья из Ирпеня, которая попала на обложку ТІМЕ, рассказала об истории своего спасения

Фотография эвакуации семьи Павлюков из Ирпеня попала на обложку ТІМЕ. Сейчас Юлия, Олег и их 6-месячная дочь Эмма находятся в Ровно.

Из Ирпеня семья решила эвакуироваться после страшной ночи. Со стороны Гостомеля били "Грады". Враг привлек артиллерию, вертолеты, всю технику, которая была. Постоянно доносились шум и звуки стрельбы.

Заметьте Эвакуационные поезда от Укрзализныци на 20 марта: расписание

Утром на окраине Ирпеня шли пешком. Дальше Юлию и Эмму подвезли, а Олег добирался до нужного места сам.

Со стороны Стоянки враг вышел где-то и начали стрелять, я видел как журналисты ложатся, военные ложатся, все ложатся,

– рассказал мужчина.

Вприсядку Олег рванул вперед. Он хотел убедиться, что с женой и дочкой все в порядке. В то время Юлии и Эмме помогали украинские защитники.

Именно этот момент впоследствии оказался на обложке ТІМЕ.



Защитник успокаивает маленькую Эмму / ТІМЕ

"Она (Эмма – 24 канал) просто начала очень плакать, она наверное чувствовала то, что чувствовала я. И он взял ее на ручки, и просто начал ее успокаивать", – отметила Юлия.

Об обложке ТІМЕ она узнала от друзей. Немного смутил заголовок "Агония Украины". Но девушка считает, что это сделали намеренно, чтобы привлечь больше внимания.

Юлия надеется, что фотография поможет людям понять, какой ужас приносят в Украину россияне. Также девушка очень хочет встретиться с защитником, который успокаивал Эмму.

Эвакуация из Мариуполя на фоне разрушенного города и под обстрелами: смотрите видео