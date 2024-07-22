Семья бизнес-партнера Ермака заняла средства у россиян для покупки дома в США, –СМИ

Журналисты выяснили, что семья украинского кинопродюсера Артема Колюбаева приобрела дом в пригороде Вашингтона за 600 тысяч долларов. Часть средств он занял у фирмы с российским руководством.

Расследователи отметили, что кинопродюсер является бизнес-партнером главы Офиса президента Андрея Ермака. По словам самого Колюбаева, средства за дом его жена, Екатерина, платила самостоятельно.

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Что узнали журналисты о семье Колюбаева

Журналисты выяснили, что семья Колюбаева приобрела дом в пригороде Вашингтона за 600 тысяч долларов.

По словам кинопродюсера, средства за него платила его жена, Екатерина, из собственных сбережений, заимствований и из средств, полученных от продажи своего имущества.

Расследователи узнали, что действительно в период с 2022 по 2024 годы она продала два автомобиля:

Mercedes-Benz CLS 2015 года;

Mercedes-Benz GLE 2016 года.

Также женщина продала две недвижимости в Киеве и Киевской области. Журналисты проверили эти данные и обнаружили, что с продажи она могла получить 350 тысяч долларов.

Остальную часть суммы – 250 тысяч долларов Колюбаева заняла у компании A&D Mortgage, которая имеет российское руководство и связи с Россией.

Журналисты рассказали, что A&D Mortgage принадлежит Максиму Слюсарчуку, директору Русскоязычной американской палаты южной Флориды. На YouTube-канале этой организации есть видео с события "FROM RUSSIA WITH BUSINESS", которая состоялась в июне 2017 года, где обсуждали жизнь в США после наложения санкций на Россию.

Впрочем, по словам Екатерины Колюбаевой, фирму для займа ей посоветовал брокер, а найденная журналистами информация о российских связях будет проверена и юридически подтверждена или опровергнута.