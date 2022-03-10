Семья пытается эвакуироваться из Ирпеня: страшное фото

Российские захватчики пытаются оцепить Киев и уничтожают города вокруг столицы. Эвакуироваться пытаются целыми семьями.

В сети опубликовали фото, где женщина, двое мужчин и детей хотят выбраться из-под обстрелов в безопасное место.

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Сообщается, что это происходит у Ирпеня. Фото сделано сразу после того, как прогремел взрыв.

Обстрел эвакуированных в Ирпене

Как известно, в воскресенье, 6 марта, из Ирпеня пытались эвакуировать мирных жителей, однако враг начал обстрел, когда люди входили в эвакуационные автобусы, прямо из минометов. В результате погибли 8 человек, среди которых – дети.



Целая семья пытается выехать из Ирпеня / Фото Киев оперативный

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