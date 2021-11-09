Такое мнение высказал адвокат Игоря Суркиса Игорь Алексеев.

Это звучит так же абсурдно как и отношения Суркисов с американским футболом. Вроде и футбол, однако "несколько иной". Поэтому по подобной логике любой вкладчик финучреждения является связанным с ним лицом, потому что держит в нем свои сбережения,

– рассказал адвокат.

Игорь Алексеев задается вопросом: как можно быть связанным с банком, если ты не являешься его акционером и никоим образом не влияешь на работу этого учреждения?

"Более того, если вы действительно связаны с банком и знаете, что ваши деньги могут быть списаны с ваших счетов, то, видимо, вы их заберете с этих счетов? Но семья Суркисов этого никогда не делала. Их средства все время находились на счетах "Приватбанка" до его национализации", – отметил он.

И хотя Национальный банк оправдывает все свои претензии к Игорю Суркису тем, что он якобы был владельцем существенного участия около 25% в медиахолдинге "1+1", адвокат говорит о ложности этого тезиса.

Вот только Игорь Суркис все время был владельцем доли чуть более 8%. А по украинскому закону "существенное участие" – это 10 и более процентов. Поэтому элементарные знания математики свидетельствуют о ложности, ошибочности и незаконности позиции Национального банка,

– отметил Алексеев.

Адвокат подчеркнул, что украинские суды неоднократно доказывали отсутствие связи между Игорем Суркисом и "Приватбанком". Более того, в последний раз это случилось совсем недавно: в начале октября суд в очередной раз констатировал, что Национальный банк не подтвердил существенное участие Суркиса в медиахолдинге "1+1", через который была якобы установлена его связь с "Приватбанком".