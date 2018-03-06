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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Семья на Житомирщине могла погибнуть из-за неисправности вентиляции печного отопления

18:48, 6 марта 144 Читати новину українською

Целая семья погибла в собственном доме на Житомирщине. Тела шестерых взрослых и двух маленьких детей нашли соседи. Они забили тревогу, когда семья несколько дней не выходила на улицу. Сейчас у полиции одна версия – люди задохнулись угарным газом.

В многоквартирном доме в Бердичеве жила большая семья: муж, жена, их дочь, сын с девушкой и двое внуков - трехлетний мальчик и 10-месячная девочка. Несколько дней они не выходили на улицу. Соседи не раз стучали в дом, впрочем ответа так и не было. Сначала думали, что семья уехала к родственникам.

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Однако через несколько дней соседей встревожило долгое отсутствие семьи. Владимир решил заглянуть в окна квартиры – увиденное шокировало мужчину: на кроватях лежали шесть мертвых взрослых и двое маленьких детей. Не теряя времени, мужчина начал выбивать окна, впрочем залезть внутрь не сумел, ведь в комнатах просто было нечем дышать.

Люди убеждены, что причиной смерти их соседей стал неисправный дымоход. Жители дома не раз обращались в ЖЭК, чтобы дымоходы почистили. Однако там убеждают, что дымоходы проверяли месяц назад и замечаний не было. Предполагают, что причиной гибели восьми человек стало то, что газовую печку они разжигали дровами.

Никаких нарушений не было и предписаний никаких мы не давали. Если есть какие-то нарушения, то мы даем письменное предупреждение, его фиксируем и сразу стараемся его устранить. Но печники заметили, что лежала решетка. Мы предполагаем, что жители дома могли снять эту решетку, чтобы использовать дрова и сэкономить газ,
– сообщила начальник Бердичевской коммунальной службы №7 Галина Ханина.

Точную причину смерти целой семьи пока выясняет полиция. В данный момент основная версия – отравление угарным газом из-за неисправности печного отопления.

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"Основная причина – это нарушение правил пожарной безопасности, но вместе с тем также следствием будет устанавливаться деятельность или бездействие работников ЖЭКа и газовых работников", – отметил начальник Управления Национальной полиции Житомирской области Вячеслав Печененко.

По причине смерти семьи в городе объявили траур сегодня, 6 марта, и завтра, а все общегородские массовые мероприятия отменили.

Теги: Новости Украины Полиция отравление Новости Житомира
Источник: 24 Канал
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