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Родина на Житомирщині могла загинути через несправність вентиляції пічного опалення

18:41, 6 березня 265 Читать новость на русском

Ціла родина загинула у власній оселі на Житомирщині. Тіла шістьох дорослих та двох маленьких дітей знайшли сусіди. Вони забили на сполох, коли родина кілька днів не виходила надвір. Наразі у поліції одна версія – люди задихнулися чадним газом.

У багатоквартирному будинку у Бердичеві жила велика родина: чоловік, жінка, їх донька, син з дівчиною та двоє онуків - трирічний хлопчик та 10-місячна дівчинка. Декілька днів вони не виходили на вулицю. Сусіди не раз стукали до хати, втім відповіді так і не було. Спочатку думали, що сім'я поїхала до родичів.

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Проте за декілька днів сусідів стривожила довга відсутність родини. Володимир вирішив заглянути у вікна квартири, побачене шокувало чоловіка: на ліжках лежало шестеро мертвих дорослих та двоє маленьких дітей. Не гаючи часу, чоловік почав вибивати вікна, втім залізти всередину не зумів, адже у кімнатах просто не було, чим дихати.

Люди переконані, що причиною смерті їх сусідів став несправний димохід. Мешканці будинку не раз звертались до ЖЕКу, аби димарі почистили. Проте там переконують, що димоходи перевіряли місяць тому і зауважень не було. Припускають, що причиною загибелі восьми людей стало те, що газову пічку вони розпалювали дровами.

Ніяких порушень не було і приписів ніяких ми не давали. Якщо є якісь порушення, то ми даємо письмове попередження , його фіксуємо і одразу стараємося його усунути. І пічники помітили, що лежала решітка. Ми припускаємо, що жителі будинку могли зняти цю решітку, аби використовувати дрова та зекономити газ,
– повідомила начальник Бердичівської комунальної служби №7 Галина Ханіна.

Точну причину смерті цілої родини поки що з'ясовує поліція. Наразі основна версія – отруєння чадним газом через несправність пічного опалення.

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"Основна причина це порушення правил пожежної безпеки, але разом з тим також слідством буде встановлюватись дільність чи бездіяльність працівників ЖЕКу і газових працівників", – зазначив начальник Управління Національної поліції Житомирської області В’ячеслав Печененко.

Через смерть родини у місті оголосили жалобу сьогодні, 6 березня, та завтра, а усі загальноміські масові заходи скасували.

Теги: Новини України Поліція отруєння Новини Житомира
Джерело: 24 Канал
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