Семьям погибших нацгвардейцев, которые защищали ЗАЭС, выделят по 2 миллиона гривен

В Энергодаре простились с погибшими нацгвардейцами, которые защищали Запорожскую АЭС от нападения оккупантов. Семьи погибших получат компенсацию.

В понедельник, 7 марта, в Энергодаре простились с погибшими героями Евгением Уколовым и Михаилом Фроликовым, которые ценой своей жизни защищали Запорожскую АЭС. Сотни людей вышли на площадь города, чтобы провести их в последний путь.

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Во время прощания жителями города было собрано 114 тысяч гривен, которые будут переданы родственникам погибших.

Мэр Энергодара Дмитрий Орлов заявил, что профсоюзный комитет НАЭК "Энергоатом" дал согласие выделить материальную поддержку в сумме 1 миллион гривен каждой семье погибших.

Еще по 1 миллиону гривен будет перечислено семьям из городского бюджета, как только будет разблокирована работа казначейства и Энергодарский городской совет получит фактическую возможность реализовать соответствующие решения.

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