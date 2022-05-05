В Сен-Тропе арестовали виллу русского олигарха Фридмана

Санкции против России в действии. В этот раз арестовали имущество очередного олигарха страны-агрессора. 3 мая Генеральное казначейство Франции внесло виллу Copab в Сен-Тропе в список "замороженных" российских активов во Франции.

Журналисты "Схем" провели расследование и установили, что эта вилла на Лазурном побережье принадлежит семье русского олигарха Михаила Фридмана. Ранее не было известно, кто является владельцем роскошного поместья. По данным "Схема", вилла оформлена на французскую компанию.

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Сотрудники СМИ сообщили, что вилла сдается в аренду. Поэтому семья олигарха может зарабатывать на ней более 180 тысяч евро в месяц.

Во вторник, 3 мая, генеральное казначейство Франции приняло решение внести элитную недвижимость семьи Фридмана в список "замороженного" имущества.

В результате расследования журналисты "Схем" сообщили, что имение записано на французскую фирму SNC COPAB. В распоряжении СМИ есть документы, согласно которым бенефициарами компании в равных долях дочери Михаила Фридмана Лариса и Екатерина Фридман. В частности, еще 1 процент остается за бывшей супругой олигарха Ольгой Айзиман.

Вилла записана на французскую фирму SNC COPAB/фото "Схем"

Европейский Союз налагает санкции не только на экономику, иностранные активы России, но и на отдельных персон, к которым относят самых богатых людей страны-агрессора. В связи с тем власти Франции приняли решение "заморозить" виллу Фридмана.

Хамам, джакузи и отдельная площадка для вертолета: описание имения

Вилла называется Copab. Она простирается на 580 метров прямо у берега моря в городке Сен-Тропе. На территории виллы также есть бассейн, сауна, хамам, джакузи и отдельная площадка для вертолета.



Арестованная вилла Фридмана / фото "Схем"

По данным журналистов "Схема", эту недвижимость олигарха сдают в аренду. Цена дома за сутки составляет от 6 тысяч евро, но забронировать ее можно минимум на 3 суток. Летом цена аренды растет до 16 тысяч, а минимальное количество дней проживания – 7. Проанализировав эти факты, можно заключить, что вилла могла приносить владельцам по меньшей мере от 180 до 440 тысяч евро в месяц.

Санкции против Фридмана

Спустя четыре дня после полномасштабного вторжения России на территорию Украины, 28 февраля, ЕС ввел санкции против Михаила Фридмана. Он стал одним из первых олигархов, попавших в санкционный список.

Фридман имеет крепкие связи с администрацией Путина, построил бизнес, пользуясь приближенностью к власти,

– написано в пояснении к санкциям.

В частности, Фридман обвиняется в содействии враждебной оккупации Крыма в 2014 году. Санкции предусматривают замораживание активов, запрет на перечисление средств и запрет на въезд на территорию стран Европейского Союза.

На экс-жену Фридмана Ольгу Айзиман также были наложены санкции ЕС, которые были введены в действие 8 апреля.

Напомним, активы кипрских компаний Фридмана и его партнеров стоимостью почти 470 миллионов гривен на счетах в "Альфа-банке" оказались под арестом. Такое решение принял суд по ходатайству Офиса генпрокурора.

Потери российских олигархов под санкциями всего за первые 12 дней войны:

Больше всего потерял олигарх Вагит Алекперов – владелец "Лукойла". Его состояние обвалилось вдвое на 10,5 миллиарда долларов.

Владелец "Северстали" Алексей Мордашов потерял 5,6 млрд долларов.

Геннадий Тимченко из Volga Group потерял 4,6 миллиарда долларов.

Владимир Потанин, владелец "Норникеля" и самый богатый человек России, потерял 4,5 миллиарда долларов.

Михаил Фридман ("Альфа-банк") и Роман Абрамович (Millhouse LLC) оба потеряли по 2 миллиарда долларов.

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