Сенат Чехии хочет передать полномочия президента, пока тот находится в реанимации
Источник:Ceske Noviny
Чешский президент Милош Земан сейчас находится в реанимации. В то же время сенат Чехии намерен передать полномочия политического лидера.
Милош Выстрчил – глава сената – хочет созвать комиссию уже 19 октября. На ней могут обсудить вопрос полномочий президента.
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По словам Выстрчила, действующий президент может не занимать должность по состоянию здоровья. Вероятно, это приведет к формированию нового чешского правительства по результатам парламентских выборов.
Позволяет ли это сделать закон?В соответствии с Конституцией страны, если Палата депутатов и Сенат захотят лишить президента полномочий – они могут это сделать. Поэтому они перейдут к премьер-министру, спикеру Палаты депутатов или главе Сената.
В Чехии 8 – 9 октября состоялись выборы, после которых президент должен назначить премьер-министра. В результате выборов оппозиция победила партию во главе с Бабшем, которая теперь не сможет самостоятельно сформировать новое правительство.
Что известно о здоровье президента
- Президент Чехии Милош Земан, которому 77 лет, попал в реанимацию. Об этом сообщил его врач Мирослав Заворал.
- Причина госпитализации – осложнение хронического заболевания.
- Врач отметил, что точный диагноз известен, однако он его не будет разглашать без согласия политика.
- В сентябре Земан провел в отделении интенсивной терапии 8 дней, ему диагностировали обезвоживание и легкое истощение.
- Он болеет диабетом и передвигается на инвалидном кресле из-за невропатии ног.