Сенат Чехии хочет передать полномочия президента, пока тот находится в реанимации

Чешский президент Милош Земан сейчас находится в реанимации. В то же время сенат Чехии намерен передать полномочия политического лидера.

Милош Выстрчил – глава сената – хочет созвать комиссию уже 19 октября. На ней могут обсудить вопрос полномочий президента.

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По словам Выстрчила, действующий президент может не занимать должность по состоянию здоровья. Вероятно, это приведет к формированию нового чешского правительства по результатам парламентских выборов.

Позволяет ли это сделать закон? В соответствии с Конституцией страны, если Палата депутатов и Сенат захотят лишить президента полномочий – они могут это сделать. Поэтому они перейдут к премьер-министру, спикеру Палаты депутатов или главе Сената.

В Чехии 8 – 9 октября состоялись выборы, после которых президент должен назначить премьер-министра. В результате выборов оппозиция победила партию во главе с Бабшем, которая теперь не сможет самостоятельно сформировать новое правительство.

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