В Сенате доходит до завершения рассмотрение импичмента Дональда Трампа. Сейчас сенаторы приступили к произнесению завершающих речей – от сторон обвинения и защиты.

Сначала члены Сената проголосовали за то, чтобы допросить по делу свидетелей.

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В частности, сторона обвинения планировала допросить конгрессменку Джейми Эрреру-Батлер. Однако впоследствии стороны пришли к соглашению: чтобы не затягивать процесс и проголосовать еще 13 февраля, свидетелей допрашивать не будут.

Лидер республиканцев будет голосовать за оправдание Трампа

Ранее лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл сообщил, что будет голосовать за оправдание 45-го американского президента. Об этом он даже сообщил по электронной почте некоторым своим однопартийцам.

Почему начали процесс импичмента

Отметим, что Трамп стал первым в истории американским президентом, которому дважды объявляют импичмент. Второй раз процесс начали после беспорядков в Вашингтоне.

6 января сторонники 45-го президента штурмовали Капитолий после его речи. Сам Трамп свои фанов не отзывал. На это отреагировали в Палате представителей, которая уже проголосовала за импичмент.