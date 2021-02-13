Американский Сенат проголосовал за то, чтобы разрешить допрос свидетелей при рассмотрении импичмента Дональда Трампа. Это решение поддержали 55 сенаторов, против – 45.

Если бы допроса свидетелей не было, то вполне вероятно, что решение было бы принято уже 13 февраля.

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Обвинение планирует вызвать на допрос Конгрессмена

Представители стороны обвинения хотят вызвать для допроса члена Палаты представителей от республиканцев Джейми Эрреру-Батлер.

Именно она является свидетелем разговора Трампа с лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти 6 января – во время штурма Капитолия.

Интересно! Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл сообщил, что будет голосовать за то, чтобы Дональда Трампа оправдали. Его решение имеет большое влияние на остальных сенаторов от Республиканской партии.

Что известно об импичменте Трампа: