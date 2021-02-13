Импичмент затягивается: Сенат разрешил допросить свидетелей по делу Трампа
Американский Сенат проголосовал за то, чтобы разрешить допрос свидетелей при рассмотрении импичмента Дональда Трампа. Это решение поддержали 55 сенаторов, против – 45.
Источник:CNBC
Если бы допроса свидетелей не было, то вполне вероятно, что решение было бы принято уже 13 февраля.
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Представители стороны обвинения хотят вызвать для допроса члена Палаты представителей от республиканцев Джейми Эрреру-Батлер.
Именно она является свидетелем разговора Трампа с лидером меньшинства в Палате представителей Кевином Маккарти 6 января – во время штурма Капитолия.
Что известно об импичменте Трампа:
- Это уже второй импичмент Трампа.
- Процесс начали после беспорядков в Вашингтоне 6 января.
- Тогда сторонники Трампа штурмовали Капитолий.
- Палата представителей уже поддержала объявление импичмента 45-му американскому президенту.
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