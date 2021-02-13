Американський Сенат проголосував за те, щоб дозволити допит свідків під час розгляду імпічменту Дональда Трампа. Це рішення підтримали 55 сенаторів, проти – 45.

Якби допиту свідків не було, то цілком ймовірно, що рішення ухвалили вже 13 лютого.

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Обвинувачення планує викликати на допит конгресменку

Представники сторони обвинувачення хочуть викликати для допиту членкиню Палати представників від республіканців Джеймі Ерреру-Батлер.



Саме вона є свідком розмови Трампа з лідером меншості у Палаті представників Кевіном Маккарті 6 січня – під час штурму Капітолію.

Цікаво! Лідер республіканців у Сенаті Мітч Макконелл повідомив, що голосуватиме за те, щоб Дональда Трампа виправдали. Його рішення має великий вплив на решту сенаторів від Республіканської партії.

Що відомо про імпічмент Трампа: