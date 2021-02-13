Імпічмент затягується: Сенат дозволив допитати свідків у справі Трампа
Американський Сенат проголосував за те, щоб дозволити допит свідків під час розгляду імпічменту Дональда Трампа. Це рішення підтримали 55 сенаторів, проти – 45.
Джерело:CNBC
Якби допиту свідків не було, то цілком ймовірно, що рішення ухвалили вже 13 лютого.
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Обвинувачення планує викликати на допит конгресменку
Представники сторони обвинувачення хочуть викликати для допиту членкиню Палати представників від республіканців Джеймі Ерреру-Батлер.
Саме вона є свідком розмови Трампа з лідером меншості у Палаті представників Кевіном Маккарті 6 січня – під час штурму Капітолію.
Що відомо про імпічмент Трампа:
- Це вже другий імпічмент Трампа.
- Процес розпочали після заворушень у Вашингтоні 6 січня.
- Тоді прихильники Трампа штурмували Капітолій.
- Палата представників вже підтримала оголошення імпічменту 45-го американського президента.
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