Сенат начнет рассматривать импичмент Дональда Трампа 20 января. В этот же день состоится инаугурация его преемника Джозефа Байдена. Кроме вопроса Трампа, сенаторам предстоит еще рассмотреть вопрос правительства и утвердить программу борьбы с коронавирусом нового главы Белого дома.

Вопрос утверждения правительства может затянуться

Рассмотрение импичмента начнется уже через час после инаугурации Байдена. Об этом сообщает издание Politico.

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Такое напряженное расписание 20 января у сенаторов возникло из-за отсутствия единого согласия среди политиков. Лишь 20 января они могут согласиться работать с вопросами как Трампа, так и нового правительства.

В СМИ информируют, что это значительно усложнит работу Джо Байдену в первые дни его каденции. Ведь рассмотрение импичмента Трампа может занять до недели времени, тогда утверждение правительству придется подвинуть.

Байден отмечает, что вопрос правительства – приоритетная

Сам преемник Трампа надеется, что Сенат таки сработает оперативно. Байден считает, что его предшественника нужно привлечь к ответственности за штурм Капитолия, однако вопрос правительства для него важнее.

Эта нация остается под властью смертельного вируса и нестабильной экономики. Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту и одновременно работать с другими неотложными делами этой нации,

– сказал Байден

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