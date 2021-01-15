Одному – инаугурация, другому – импичмент: когда Сенат рассмотрит устранение Трампа
Сенат начнет рассматривать импичмент Дональда Трампа 20 января. В этот же день состоится инаугурация его преемника Джозефа Байдена. Кроме вопроса Трампа, сенаторам предстоит еще рассмотреть вопрос правительства и утвердить программу борьбы с коронавирусом нового главы Белого дома.
Вопрос утверждения правительства может затянуться
Рассмотрение импичмента начнется уже через час после инаугурации Байдена. Об этом сообщает издание Politico.
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Такое напряженное расписание 20 января у сенаторов возникло из-за отсутствия единого согласия среди политиков. Лишь 20 января они могут согласиться работать с вопросами как Трампа, так и нового правительства.
В СМИ информируют, что это значительно усложнит работу Джо Байдену в первые дни его каденции. Ведь рассмотрение импичмента Трампа может занять до недели времени, тогда утверждение правительству придется подвинуть.
Байден отмечает, что вопрос правительства – приоритетная
Сам преемник Трампа надеется, что Сенат таки сработает оперативно. Байден считает, что его предшественника нужно привлечь к ответственности за штурм Капитолия, однако вопрос правительства для него важнее.
Эта нация остается под властью смертельного вируса и нестабильной экономики. Я надеюсь, что руководство Сената найдет способ справиться со своими конституционными обязанностями по импичменту и одновременно работать с другими неотложными делами этой нации,
– сказал Байден
Главное об импичменте Дональда Трампа
- 6 января сторонники Трампа штурмовали Капитолий. До этого перед ними выступал глава Белого Дома.
- 13 января 2021 года Палата представителей Конгресса США приняла решение об импичменте президента Дональда Трампа.
- Трамп стал единственным президентом за всю историю США, которому Палата представителей дважды объявляла импичмент.
- Теперь решение – за Сенатом. Сенатор могут запретить Трампу баллотироваться снова.
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